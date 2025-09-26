Reklama
Marvel chce słynnego reżysera do innego filmu niż zakładano. Powstanie wymarzony hit?

Czy Marvel planuje stworzenie hitu, który od dawna wydaje się spełnieniem marzeń fanów? Włodarze MCU spotkali się ze słynnym reżyserem Samem Raimim w celu omówienia realizacji kolejnego filmu - co ciekawe, w tym przypadku wcale nie chodzi o Doktora Strange'a 3. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Sam Raimi Marvel
To może być prawdziwa bomba dla wszystkich fanów MCU. Jak raportuje MyTimeToShineHello (siłą rzeczy podchodźcie więc do poniższych rewelacji ostrożnie), "Sam Raimi rozmawiał z Marvelem o realizacji kolejnego projektu - nie tylko o Doktorze Strange'u 3". Choć scooper nie podał żadnych innych szczegółów, w sieci już ruszyła giełda potencjalnych tytułów. Jeden z nich bez dwóch zdań jawi się jak obiekt pożądania miłośników Domu Pomysłów. 

Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, że pozycja Raimiego w Kinowym Uniwersum Marvela po filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu jest niezwykle mocna. Siłą rzeczy stał się on naturalnym kandydatem do wyreżyserowania trzeciej części ekranowych przygód byłego Najwyższego Maga. Co jakiś czas pojawiają się jednak spekulacje, że Raimi przejmie realizację innych projektów; wcześniej w tym kontekście mówiono choćby o Całkiem nowym dniu (wówczas jeszcze bez oficjalnego tytułu) czy nawet o Avengers: Secret Wars

Całkiem rozsądnymi typami jeśli chodzi o kolejny film Raimiego w MCU wydają się Blade czy Midnight Sons, oba ufundowane na ulubionym gatunku twórcy, horrorze. Ale jest jeszcze inna możliwość: Spider-Man 4, w którym w rolę Pajączka wcieliłby się ponownie Tobey Maguire. W sieci coraz głośniej mówi się o tym, że Marvel rozważa powierzenie Raimiemu stworzenia kolejnej części jego słynnej trylogii o Peterze Parkerze z lat 2002-2007. Nie jest żadną tajemnicą, że plany na nią istniały, lecz Sony postanowiło je porzucić, by zamiast nich dać zielone światło na Niesamowitego Spider-Mana z Andrew Garfieldem. 

Źródło: MyTimeToShineHello

Co o tym sądzisz?
