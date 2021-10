Marvel - Spider-Man wchodzi w nową erę. Ben Reilly Pajączkiem; są pierwsze plansze

Marvel

Marvel wypuścił do sieci pierwsze plansze promujące zeszyt Amazing Spider-Man #75, za który odpowiadają Zeb Wells i Patrick Gleason. Przypomnijmy, że rozpocznie on zupełnie nową erę w historii postaci, która już kilka miesięcy temu została określona jako Beyond. W najbliższej przyszłości tytuł Spider-Man przejmie Ben Reilly, bohater wprowadzony do uniwersum Domu Pomysłów w 1975 roku jako klon Petera Parkera.

W nadchodzącym komiksie Parker wciąż będzie zmagał się z traumą powstałą po niedawnej śmierci jego przyjaciela, Harry'ego Osborna. W trakcie wydawałoby się rutynowego patrolu ulic natrafi heros na kogoś, kto również porusza się w stroju Pajączka - Peter dopiero później odkryje, że pod maską ukrywa się właśnie Ben Reilly.

Amazing Spider-Man #75 - plansze

Wiemy już, że po poważnym wypadku Parker na długi czas trafi do szpitala - wbrew wcześniejszym pogłoskom nie straci jednak życia. Z kolei wpływ na działania Bena ma mieć potężna organizacja znana jako Beyond Corporation.

Zeszyt Amazing Spider-Man #75 trafi na amerykański rynek 6 października.