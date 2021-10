Marvel - obrzydliwy Spider-Man chce zabić Zemo. Wielki cliffhanger i... kasacja serii

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Ta wiadomość wywołała wśród fanów prawdziwe oburzenie: Marvel zadecydował o anulowaniu serii Non-Stop Spider-Man tuż po premierze jej 5. zeszytu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że cała historia zakończyła się ogromnym cliffhangerem w postaci ukazania przerażającej wersji Pajączka przymierzającego się do zabicia Barona Zemo.

Pierwsza odsłona opowieści trafiła na amerykański rynek 10 marca tego roku - jej cykl wydawniczy ulegał jednak nieustannym zmianom z uwagi na pandemię koronawirusa. W historii tej Peter Parker prowadził w Nowym Jorku śledztwo w sprawie śmierci reprezentujących rozmaite mniejszości studentów, którzy zdobywali wiedzę na prestiżowych uniwersytetach. Co więcej, na ulicach pojawił się tajemniczy, niezwykle niebezpieczny narkotyk o nazwie A-plus; jak się okazało, za jego powstanie odpowiadał Zemo, chcący dzięki substancji osiągnąć "genetyczną czystość".

Koniec końców Spider-Man starł się ze złoczyńcą w prywatnym odrzutowcu drugiego z nich. W trakcie tego pojedynku do krwiobiegu Pajączka wstrzyknięto A-plus, a on sam musiał mierzyć się z problemami natury mentalnej. Przeciwnicy wypadli z samolotu wprost do oceanu - po upadku ledwo żywy Parker uratował Zemo i resztkami sił przepłynął wraz z wrogiem na pobliską wyspę.

W tym momencie sprawy przybrały nieoczekiwany obrót: Spider-Man zaczął odczuwać niewytłumaczalną chęć zabicia złoczyńcy, natomiast jego ciało uległo przeobrażeniu, zamieniając herosa w hybrydę człowieka i pająka. Zobaczcie sami:

Non-Stop Spider-Man #5 - plansze

Nie jest w tej chwili jasne, dlaczego Marvel zdecydował się na kasację serii - i to w takim jej momencie. Jeden z wydawców Domu Pomysłów, Nick Lowe, w specjalnym komunikacie podziękował twórcom serii, dodając, że napisana przez nich praca "była tylko pierwszym przystankiem i przerodzi się w coś więcej - coś DZIKIEGO".

Lowe najprawdopodobniej odnosił się do przyszłorocznego cyklu Savage Spider-Man, przy czym wiemy, że ten nie będzie bezpośrednią kontynuacją serii Non-Stop Spider-Man.