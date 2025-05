Szok - Tom Cruise tym razem nie będzie ryzykować życiem podczas kręcenia. Alejandro González Iñárritu o nowym filmie

Alejandro González Iñárritu porozmawiał z Deadline podczas festiwalu filmowego w Cannes i opowiedział o tym, czego można się spodziewać po jego nowym filmie, w którym główną rolę zagra Tom Cruise. Czy należy oczekiwać wybuchowych wyczynów kaskaderskich, z których aktor słynął ostatnimi laty?

Jego nowy film ma opowiedzieć o najbogatszym człowieku na świecie, który próbuje powstrzymać zagładę całego świata. Alejandro González Iñárritu potwierdził, że w filmie nie będzie żadnych wyczynów kaskaderskich z udziałem Toma Cruise'a:

Nic z tych rzeczy [nie ma w filmie]. Jestem bardzo podekscytowany. To było świetne doświadczenie z Tomem, Sandrą Huller, Jesse Plemmonsem, Rizem Ahmedem. To film oparty na postaciach, który na barkach niesie Tom Cruise. Wiedziałem, że będzie odpowiednią osobą do tego.

To szalona komedia. [Tom] rozbawia mnie każdego dnia. Talent komediowy Toma to coś bez precedensu. Byłem pod wielkim wrażeniem.