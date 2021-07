Marvel - złoczyńcy runą na Spider-Mana w Sinister War! 6 grup, 34 łotrów - ilu z nich znacie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel podgrzewa atmosferę wokół wydarzenia Sinister War, które ma być kamieniem milowym w komiksowej historii Spider-Mana. Przypomnijmy, że eventem tym z rolą scenarzysty opowieści o Pajączku żegna się Nick Spencer, który już w pierwszym zeszycie zasadniczej serii pokazał, z jak monumentalnym rozmachem podszedł do fabuły.

Komiksy Sinister War #1 i Amazing Spider-Man #70 zdradzają bowiem, że w całym cyklu zobaczymy aż 34 złoczyńców uformowanych w 6 osobnych grupach, które staną do walki nie tylko z herosem, ale także same wezmą się za łby. Wygląda na to, że stojący za takim obrotem spraw Kindred postanowił zderzyć Pajączka z właściwie każdym istotnym antagonistą, który w ostatnich latach stawił czoło bohaterowi.

Na liście odnajdziemy tak ikonicznych złoczyńców, jak i pomniejszych łotrów - oto wszyscy z nich (kolejne postacie przedstawiamy w obrębie grupy, do której przynależy dany antagonista):

SINISTER SIX

Doktor Octopus - dowódca

SAVAGE SIX

Vulture - dowódca

DAWNY BOOMERANG REVENGE SQUAD

Boomerang - dowódca

SOJUSZ FOREIGNERA

Foreigner - dowódca

SYNDYKAT

Beetle - dowódczyni

ENFORCERS

Rose - dowódca

34. i ostatnim złoczyńcą, który bierze udział w Sinister War, jest sam Kindred aka Harry Osborn.