Marvel już ma reżyserów Spider-Mana 4? Część z Was na ten wybór zacznie psioczyć...

Nie ma dnia, by w sieci nie pojawiały się spekulacje na temat tego, kto będzie reżyserem filmu Spider-Man 4. W ostatnim czasie za głównych faworytów do tej funkcji zaczął uchodzić duet twórców: Adil El Arbi i Bilall Fallah. Dla części z fanów MCU doniesienia w ich sprawie są, delikatnie rzecz ujmując, niepokojące. Mówimy tu w końcu o tandemie, który odpowiadał nie tylko za Bad Boys for Life z 2020 roku, ale i za pierwszy i ostatni odcinek serialu Ms. Marvel czy gotową, choć ostatecznie niewypuszczoną do dystrybucji przez Warner Bros. Discovery produkcję Batgirl.

Sporą popularnością cieszy się już wideo, które przedstawia Fallaha pytanego o pogłoski w sprawie reżyserii Spider-Mana 4 - twórca zamiast uciąć te spekulacje, w wymowny sposób stwierdził, że "nie może o tym rozmawiać", co amerykańskie portale popkulturowe biorą za potwierdzenie prowadzenia negocjacji z Marvelem. Spójrzcie sami:

Same pogłoski o El Arbim i Fallahu jako potencjalnych reżyserach Spider-Mana 4 wzbudzają wśród odbiorców mieszane odczucia. Choć niektórzy z nich chwalą ich entuzjastyczną i oryginalną wizję ekranowego przedstawienia postaci Kamali Khan, inni przekonują o "dziecinności" przyjętych przez nich rozwiązań, dodając jednocześnie, że skasowana ostatecznie Batgirl również musiała być fatalnym projektem, co niekoniecznie jest dobrą wróżbą w kontekście kolejnej produkcji o Pajączku.

