Marvel Studios odzyskuje prawa do Hulka i innej ważnej postaci. Co to oznacza dla MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel Studios odzyskało prawa do postaci Hulka oraz Namora. Tak twierdzi portal MCU Cosmic, powołując się na swoich informatorów. Ich doniesienia wielokrotnie się sprawdzały, ale na obecną chwilę jest to plotka, więc traktujcie ją z dystansem.

Jeśli to się potwierdzi. Marvel Studios będzie mogło wykorzystać obie postacie w MCU. Do tej pory mogli używać Hulka jedynie w grupowych filmach, ponieważ prawa do solowych produkcji miał Universal. Dzięki temu będą mogli go wykorzystać choćby w serialu She-Hulk produkowanym dla Disney+. To też mogłoby oznaczać, że Hulk mógłby dostać solowy film lub serial.

Namor to popularna postać z komiksów Marvela, która jest związana z podwodnym królestwem Atlantydy. Jest jednak on mutantem będącym w połowie człowiekiem. Innymi słowy jest takim Aquamanem Marvela. Dziennikarze Comicbook.com przypominają, że w plotkach mówiono o tym jakoby Namor był czarnym charakterem w Czarnej Panterze 2.

Na razie nikt tego nie potwierdza, ani nie dementuje. Traktujcie to jako plotkę.