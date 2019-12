SERIALE 2020: premiery. Mesjasz, Star Trek: Picard, serial Marvela - co jeszcze?

Premierowe seriale w 2020 zapowiadają się smakowicie, a tytułów, które gonią rosnące wymagania widzów, pojawia się coraz więcej. Powody są dwa: nowe platformy streamingowe włączają się do gry, ale i telewizje nie odpuszczają walki o widza. Spodziewamy się dobrej serialowej uczty.

Jakie seriale w 2020 wzbudzą największe zainteresowanie? Zwróćcie koniecznie uwagę na takie propozycje, jak nowy Westworld, drugi spin off kultowej serii - The Walking Dead: World Beyond czy The Falcon and the Winter Soldier - pierwszy serial Disney+ i MCU osadzony w świecie Avengers. Ale i sam początek 2020 to będzie mocne uderzenie, dzięki takim produkcjom jak Mesjasz, Sex Education 2, Nowy papież czy Star Trek: Picard.

Seriale 2020 - premiery

Nie wszystkie seriale mają znane daty premier, więc skupiamy się na tych, o których wiemy, że na pewno wyjdą w 2020 roku. Wracajcie do naszego zestawienia - będziemy je aktualizować za każdym razem, gdy platformy oraz stacje telewizyjne będą odkrywać kolejne karty i ogłaszać daty premier seriali w 2020.

Mesjasz

Nowy serial Netflixa opowiadający o tym, jak współczesny człowiek zareaguje na pojawienie się Jezusa na Ziemi, a ściślej na Bliskim Wschodzie. Jego nagłe przybycie i dokonywane cuda sprawiają, że cały świat patrzy i wątpi w to, kim naprawdę jest. Agent CIA dostaje zadanie przeprowadzenia śledztwa.

Zwiastun wywołał kontrowersje społeczności islamskiej z uwagi na inspiracje Koranem. To spowodowało, że wiele osób tego wyznania zaczynało przewidywać fabułę i sądzi, że tak naprawdę jest to serial o Antychryście. Bazuje to na tłumaczeniu imienia postaci z arabskiego na angielski.

Mesjasz - premiera odbędzie się 1 stycznia 2020 roku. Showrunner: Michael Petroni, obsada: Mehdi Dehbi, Tomer Sisley, Michelle Monaghan, John Ortiz,

Deputy

Nowy serial stacji FOX mający być tzw. policyjnym proceduralem osadzonym współcześnie, ale zarazem czerpiącym z klasyki westernów. Taka mieszanka ma dać współczesny western, który będzie czymś świeżym w gatunku policyjnych opowieści o śledztwach rozwiązywanych w pojedynczych odcinkach. Główny bohater i jego ekipa zrobią wszystko, aby wymierzyć sprawiedliwość. Za kamerą pierwszego odcinka stoi David Ayer (Furia).

Deputy - premiera światowa odbędzie się 2 stycznia 2020 roku. Showrunner: Kim Harrison, obsada: Stephen Dorff, Yara Martinez, Brian Van Holt.

Avenue 5

Nowy serial komediowy HBO osadzony w klimatach science fiction. Fabuła rozgrywa się w przyszłości i opowiada o załodze statku kosmicznego, który zbacza z kursu. Kapitan nie wie, jak wrócić z pasażerami na Ziemię i takim sposobem jest to początek pasma komicznych i chaotycznych wydarzeń. W roli kapitana statku sam Hugh Laurie, czyli lubiany doktor House.

Avenue 5 - premiera odbędzie się 10 stycznia 2020 roku. Showrunner: Armando Iannucci, obsada: Hugh Laurie, Josh Gad, Zach Woods

Nowy papież

Serial HBO kontynuujący wydarzenia z hitu Młody papież. Jude Law powraca jako Lenny Belardo aka papież Pius XIII, który był pierwszym Amerykaninem wybranym na to stanowisko. Fabuła pokaże jego starcie z potencjalnym następcą granym przez Johna Malkovicha. Za kamerą ponownie Paolo Sorrentino.

Nowy papież - premiera 10 stycznia 2020 roku. Obsada: Jude Law, John Malkovich.

The Outsider

Miniserial HBO oparty na książce Stephena Kinga pod tym samym tytułem. 10-odcinkowa produkcja opowiada o detektywie Ralphie Andersona, który musi zbadać sprawę zmasakrowanych zwłok 11-latka. Tajemnicze okoliczności wokół tej zbrodni doprowadzają Ralpha do wprowadzenia do sprawy prywatną detektyw Holly Gibney, która podchodzi bardzo nietypowo do pracy.

The Outsider - premiera 12 stycznia 2020 roku. Showrunner: Richard Price, obsada: Ben Mendelsohn, Cynthia Erivo, Bill Camp,

Sex Education - sezon 2

Brytyjski serial Netflixa powraca. 2. sezon to kontynuacja zwariowanych przygód bohaterów, których drogi troszkę rozeszły się w finałowych odcinkach pierwszej serii. Czy Maeve i Oits się pogodzą?

Sex Education - premiera 2. sezonu odbędzie się 17 stycznia 2020 roku. Showrunner: Ben Taylor, obsada: Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey

Star Trek: Picard

Nowy serial osadzony w świecie Star Treka, który kontynuuje przygody Jean-Luca Picarda znanego z Star Trek: Następne pokolenie oraz kinowych filmów. Fabuła rozgrywa się 18 lat po wydarzeniach z filmu Star Trek: Nemeis. Picard jest obecnie na emeryturze, ale dzięki nieoczekiwanym wydarzeniom wraca do akcji. Nie jest on jedyną postacią, która powraca ze starych seriali.

Star Trek: Picard - premiera w Europie na platformie Amazon odbędzie się 23 stycznia. Showrunner: Michael Chambon, obsada: Patrick Stewart, Jeri Ryan, Brent Spiner

Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów- sezon 7

Po latach popularny serial animowany powraca po raz ostatni. Produkcja została stworzona dla platformy Disney+, by jednoznacznie zamknąć opowiadaną historię i postawić kropkę nad i. Historia poruszy kilka wątków - bitwa o Mandaore oraz życie Ahsoki na poziomie 1313 w Coruscant po odejściu z zakonu Jedi.

Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów - premiera 7. sezonu odbędzie się w lutym 2020 roku. Showrunner: Dave Filoni

Katy Keene

Spin-off serialu Riverdale opowiadający o tytułowej bohaterce. Jest ona aspirującą projektantką mody, która próbuje odnaleźć się w Nowym Jorku. Częścią opowieści będzie inna postać z pierwowzoru, Josie McCoy, która chce osiągnąć sukces w muzyce, a ta ma odegrać ważną rolę w tym serialu.

Katy Keene - premiera światowa odbędzie się 6 lutego 2020 roku. Showrunner: Michael Grassi, obsada: Ashleigh Murray, Camille Hyde, Jonny Beauchamp, Julia Chan,

Indebted

Serial komediowy o parze, która rozpoczyna nowy etap w życiu po latach bycia rodzicami. Dave i Rebecca czekają na nowy rozdział, który zostaje zaburzony przez pojawienie się rodziców Dave'a. Są spłukani i muszą z nimi zamieszkać.

Indebted - premiera światowa odbędzie się 7 lutego 2020 roku. Showrunner: Dan Levy, obsada: Fran Drescher, Steven Weber i Adam Paly.

Locke & Key

Serial Netflixa oparty na komiksach pod tym samym tytułem. Jest to opowieść o rodzeństwie, które jest świadkiem potwornego morderstwa ich ojca. W wyniku tych zdarzeń przeprowadzają się do domu swoich przodków w Massachusetts, w którym odkrywają magiczne klucze dające im różne moce i zdolności. Demony chcą także dostać tę potęgę w swoje szpony i nic ich nie powstrzyma, by je zdobyć.

Locke & Key - premiera w Netflixie odbędzie się 7 lutego 2020 roku. Showrunner: Meredith Averill i Carlton Cuse, obsada Jackson Robert Scott, Connor Jesup, Emilia Jones

Homeland - sezon 8

Finałowa seria popularnego serialu w końcu na ekranach. Twórcy opóźnili premierę, by mieć wystarczająco czasu, by kręcić sceny w różnych egzotycznych lokacjach. Carrie po raz ostatni wyrusza na niebezpieczną misję. Potwierdzono, że to ostatni sezon serialu i historia zostanie zamknięta.

Homeland - premiera 8. sezonu odbędzie się 9 lutego 2020 roku. Showrunner: Alex Gansa, obsada: Claire Danes, Maury Sterling

For Life

Serial prawniczy o więźniu, który został skazany na dożywocie. Postanowił wykorzystać ten czas, by zostać profesjonalnym prawnikiem.

For Life - premiera 11 lutego 2020 roku. Showrunner: Hank Steinberg, obsada: Nicholas Pinnock, Indira Varma i Joy Bryant.

Outlander - sezon 5

Fani Outlandera musieli czekać cały rok na kontynuację przygód popularnych postaci opartych na kolejnej książce Diany Gabaldon. Jamie Fraser będzie chciał bronić swoją rodzinę, gdy na horyzoncie jest wojna przeciwko Brytyjczykom.

Outlander - premiera 5. sezonu w USA odbędzie się 16 lutego. Showrunner: Ron D. Moore, obsada: Caitriona Balfe i Sam Heughan

Devs

Ambitny miniserial science fiction autorstwa Alexa Garlanda, twórcy tak uznanych filmów gatunku jak Ex-Machina oraz Annihilation. Bohaterką jest Lily, inżynier z firmy komputerowej, która wierzy, że jej szef odpowiada za tajemnicze zniknięcie jej chłopaka.

Devs - premiera w marcu 2020 roku. Showrunner: Alex Garland. Obsada: Sonoya Mizuno, Nick Offerman.

NeXt

Serial kryminalny w klimacie science fiction. Jest to opowieść o jednostce zajmującej się bezpieczeństwem cybernetycznym w USA, która musi zmierzyć się z sztuczną inteligencją zagrażającą światu.

neXt - premiera wiosną 2020 roku. Showrunner: Manny Coto, obsada: John Slattery, Fernando Andrade, Michael Moseley

The Walking Dead: World Beyond

Trzeci serial osadzony w świecie opanowanym przez zombie, czyli drugi spin-off The Walking Dead. Fabuła rozgrywa się równolegle do 10. sezonu oryginalnej produkcji i opowiada o pokoleniu, które urodziło się i wychowało już po wybuchu epidemii zombie. Nieoczekiwanie grupa nastolatków decyduje się wyruszyć z bezpiecznego domu na nieoczekiwaną przygodę.

The Walking Dead: World Beyond - premiera wiosna 2020 roku. Showrunner: Matthew Negrette, obsada: Alexa Mansour i Aliyah Royale

Stargirl

Serial platformy DC Universe oparty na komiksach. Jest to opowieść o tytułowej superbohaterce, którą jest Courtney Whitmore, dziewczyna z liceum. Nieoczekiwanie odkrywa potężną kosmiczną laskę i to, że jej ojczym był pomocnikiem superherosa.

Stargirl - premiera wiosną 2020 roku. Showrunner: Geoff Johns, Obsada: Brec Bassinger, Yvette Monreal

Hunters

Serial platformy Amazon o łowcach nazistów polujących w Nowym Jorku w 1977 rok. Grupa odkrywa setki ukrywających się nazistów, którzy konspirują, by stworzyć Czwartą Rzeszę na terenie Stanów Zjednoczonych. Bohaterowie zrobią wszystko, by pokrzyżować im plany i oddać ich w ręce sprawiedliwości. Hunters jest o tyle wyjątkowy, że w głównej roli gra Al Pacino, który rzadko pojawiał się na małym ekranie.

Hunters - premiera w 2020 roku. Showrunner: David Weil, obsada: Al Pacino, Logan Lerman, Kate Mulvany

Snowpiercer

Ciekawie zapowiadający się serial science fiction oparty na popularnej francuskiej powieści graficznej. Historia jest znana widzom dzięki filmowi Snowpiercer z Chrisem Evansem w roli główne, więc fabularnie serial snuje tę samą opowieść, ale ma więcej czasu, by ją rozbudować oraz przedstawić bohaterów. Świat jest lodowatym pustkowiem, a pozostałości ludzkości podróżują po nim w olbrzymim pociągu.

Snowpiercer - premiera światowa odbędzie się w drugim kwartale 2020 roku. Showrunner: Josh Friedman, pbsada: Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Alison Wright

The Falcon And The Winter Soldier

Pierwszy serial MCU, czyli jego fabuła osadzona jest w świecie Iron Mana, Thora i pozostałych Avengers i rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Avengers: Koniec gry. Wiemy, że dotyczą one współpracy Falcon z Zimowym żołnierzem i zaakceptowania tego pierwszego, że teraz musi stać się Kapitanem Ameryką. Czarnym charakterem będzie baron Zemo, który mieszał w życiu bohaterów w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów.

The Falcon and the Winter Soldier - premiera na świecie jesienią 2020 roku. Showrunner: Malcolm Spellman, obsada: Anthony Mackie, Sebastian Stan i Daniel Bruhl.

The Falcon and the Winter Soldier - zdjęcie

Jurassic World: Camp Cretaceous

Serial animowany Netflixa osadzony w świecie znanym z serii filmów Park Jurajski. Historia rozgrywa się po wydarzeniach z Jurassic World i opowiada o grupie nastolatków, którzy zostali pozostawieni na Isla Nublar. Muszą przeżyć, gdy po wyspie biegają dinozaury.

Jurassic World: Camp Cretaceous - premiera w 2020 roku

fot. materiały prasowe

Monsters at Work

Serialowy spin-off kinowej serii animowanych filmów Pixara, który rozgrywa się po wydarzeniach z Potworów i spółki z 2001 roku. Mike Wazowski i Sully dalej pracują, osiągając sukcesy dla Monstropolis, które czerpią energię ze śmiechu dzieci. Tylor Tuskmon ma nadzieję, że dołączy do ich ekipy w akcji.

Monsters at Work - premiera w 2020 roku na Disney+. Obsada: Billy Crystal, John Goodman i Ben Feldman.

materiały prasowe

Cursed

Serial fantasy Netflixa oparty na powieści graficznej Franka Millera oraz Toma Wheelera. Jest to kompletnie świeże podejście do legend arturiańskich, które są opowiadane z perspektywy Nimue, nastoletniej bohaterki, który w przyszłości zostanie legendarną Panią Jeziora. Po śmierci matki poznaje Artura, młodego najemnika, z którym wyrusza, by odnaleźć Merlina i dostarczyć mu pradawny miecz. Nimue w trakcie rozwoju historii musi stać się symbolem odwagi i buntu przeciwko Czerwonym Paladynom i ich królowi Utherowie.

Cursed - premiera w 2020 roku. Showrunner: Frank Miller i Tom Wheeler, obsada: Katherine Langford, Devon Terrell, Gustaf Skarsgard.

Cursed

Y: Ostatni z mężczyzn

Serial science fiction oparty na komiksach Y: The Last Man. Fabuła rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie, który zabił każdego męskiego ssaka poza jedną małpką. Nowy świat rządzony przez kobiety opowiada historię o płci, rasie, klasowych podziałach i przetrwaniu.

Y: Ostatni z mężczyzn - premiera w 2020 roku. Showrunner: Aida Mashaka Croal i Michael Green, obsada: Diane Lane, Barry Keoghan, Imogen Poots, Amber Tamblyn i Timothy Hutton.

fot. FX

Westworld - sezon 3

Popularny serial HBO powraca po dwóch latach. Jonathan Nolan i Lisa Joy umiejętnie pracowali, by dopracować opowiadaną historię i znów zaskoczyć widzów na wielu poziomach. Tym razem wychodzimy z parku do prawdziwego świata, gdzie Dolores i reszta planują swoje kroki.

Westworld - premiera 3. sezonu w 2020 roku. Showrunner: Jonathan Nolan i Lisa Joy. Obsada: Jeffrey Wright, Vincent Cassell, Evan Rachel Wood