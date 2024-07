Źródło: Marvel

Reklama

Do tej pory Marvel Studios nie oferowało wielkiej różnorodności pod względem animacji. Przez długi czas mieliśmy do wyboru jedynie dwa sezony A gdyby...?. Zmieniło się to za sprawą X-Men '97, które stanowiło kontynuację uwielbianej przed laty animacji. Nowa wersja, już pod Marvel Studios, okazała się strzałem w dziesiątkę, a studio pracuje już nad kolejnymi animacjami, które będziemy mogli zobaczyć być może już niedługo.

Nowe animacje Marvela na D23

Chodzi o takie seriale jak: Oczy Wakandy oraz 3. sezon A gdyby...?, ale nie jest wykluczone, że może zobaczymy też coś nowego o Friendly Neighborhood Spider-Manie czy 2. sezonie X-Men '97. Możliwe, że pierwsze spojrzenia na niektóre z nich pojawią się z okazji tegorocznego D23. To wydarzenie będzie mieć miejsce od 9 do 11 sierpnia 2024 roku.

Michael Vargo, kierownik D23: The Official Disney Fan Club, zapowiedział:

Nie możemy się doczekać, aż fani w każdym wieku dołączą do nas w przyszłym miesiącu w Anaheim. W tym roku D23 zostało przeprojektowane tak, aby fani dostali więcej tego, co kochają ze wszystkich światów Disneya.

Z kolei Brad Winderbaum, szef Marvel Television, zapowiedział że Oczy Wakandy będą bardziej powiązane z MCU od pozostałych animacji:

Oczy Wakandy o wiele bardziej od jakiegokolwiek innego naszego serialu wiążą się bezpośrednio z MCU. To opowieść o historii Wakandy. Produkuje to Ryan Coogler, a reżyseruje Todd Harris, który od lat robił dla nas storyboardy. Poznałem go, gdy stworzył walkę między Thorem a Hulkiem w Thor: Ragnarok. To świetny serial. Akcja jest niesamowita i historia też jest fantastyczna. To zarówno opowieść o historii Wakandy, ale też rozciąga się na różne ery MCU. Jeśli jesteś fanem filmów, to ten serial będzie idealny dla ciebie.