Marvel Studios prowadzi rozmowy z reżyserką serialu The Mandalorian?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney+

Serial The Mandalorian reżyserowany był przez różnych twórców i każdy z nich miał okazję do zaprezentowania swojego stylu. Świetnie ocenione były szczególnie odcinki stworzone przez reżyserkę o imieniu Deborah Chow, która będzie także pracować nad serialem Obi-Wan Kenobi dla Disney+. Teraz mamy pogłoski, że jest także blisko współpracy z Marvel Studios.

Dobrze poinformowany Jeremy Conrad powołuje się na swoje sprawdzone źródło. Ta informacja nie musi szczególnie dziwić, ponieważ Deborah Chow po wykonanej pracy dla Disney+ cieszy się w Studiu Myszki Miki uznaniem. Dziennikarz spekuluje, że może chodzić o sequel Kapitan Marvel, ale rozważane są też inne przyszłe projekty MCU. Na razie trzeba jednak traktować te informacje z dystansem.

fot. Marvel

Projektem, który zobaczymy w kinach najszybciej będzie film Czarna Wdowa i zadebiutuje w listopadzie. Z seriali Disney+ widzowie czekają na The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision oraz Loki. Nie są jednak znane daty premier.