Postacie Marvela i DC w wersji plus size - sztuczna inteligencja dała popis. Ten widok zapamiętacie na długo

Matty Blades/Facebook

Postacie Marvela i DC w wersji plus size, czy nawet - jak określa to sam autor prac - super size? Sztuczna inteligencja przyszła na tym polu z pomocą, tworząc grafiki, od których naprawdę trudno się uwolnić. Wszyscy bowiem jesteśmy przyzwyczajeni do konkretnego wizerunku superbohaterek i superbohaterów, patrząc na nich najczęściej jak na istoty piękniejsze niż samo życie. Umięśnione ciała, idealne rysy twarzy, starannie uwypuklone proporcje... A może jednak niekiedy warto podkreślić cielesne niedoskonałości heroin i herosów?

Tego zadania podjął się internauta Matty Blades, który na Facebooku dzieli się z internautami licznymi, nie tylko popkulturowymi materiałami, w których przygotowaniu wykorzystuje właśnie rozmaite programy oparte na AI. Seria "Superbohaterowie w wersji super size" sama w sobie nie ma być pastiszem czy karykaturą; Blades chciał dzięki niej pokazać, jak ogromne możliwości drzemią w sztucznej inteligencji.

I tak wziął on na warsztat najbardziej znane postacie z uniwersów Marvela i DC - w tym Batmana, Supermana, Aquamana i Wonder Woman oraz Hulka, Thora, Iron Mana czy nawet Punishera, dodając im sporo kilogramów. Efekt jest piorunujący; oceńcie sami:

Marvel i DC - postacie w wersji plus size; prace sztucznej inteligencji

Marvel i DC w wersji plus size - sztuczna inteligencja (Kapitan Ameryka)

Skoro już w powyższej galerii znalazł się Hulk, to będzie dobry moment na to, aby przypomnieć Wam, jak sztuczna inteligencja "zamieniła" słynnych aktorów i aktorki w Zielonego Goliata:

Anthony Hopkins