Marvel - tak, jak w MCU, w komiksach Thanos też zabił Gamorę. I to 2 razy z rzędu

Marvel/comicbook.com

Tę historię fani MCU doskonale znają: w filmie Avengers: Koniec gry Thanos musiał zabić Gamorę, aby wejść w posiadanie Kamienia Duszy na planecie Vormir. Nie wszyscy widzowie wiedzą jednak, że w komiksach Marvela Szalony Tytan również uśmiercał swoją przybraną córkę - i to 2 razy z rzędu.

W rzeczywistości powieści graficznych najsłynniejszy dziś złoczyńca Domu Pomysłów także porwał Gamorę w czasie jej dzieciństwa, aby później trenować ją do zostania żywą bronią. Nic to, że każde święta Bożego Narodzenia para bohaterów spędzała razem - sposób wychowania i zero-jedynkowe postrzeganie córki sprawiły, że koniec końców Gamora wystąpiła przeciw przybranemu ojcu. Przyłączyła się do armii Adama Warlocka, próbując nawet zabić Thanosa; ten jednak w trakcie ataku śmiertelnie ją zranił.

Sęk w tym, że w trakcie śmierci Warlock przeniósł jej duszę do Klejnotu Duszy (odpowiednika filmowego Kamienia Duszy), w którym istniał już cały świat - Gamora wraz z zabitym później wybawcą spędziła tu długie lata. Po tym jednak, jak Szalony Tytan zebrał wszystkie potrzebne mu artefakty, Warlock postanowił zainterweniować. Duszę swoją i Gamory przetransportował więc na Ziemię, aby następnie tchnąć je w ciała osób, które zmarły w wypadku samochodowym. Po kilkunastu godzinach ciała te miały zmienić swoją formę, ukazując pierwotny wygląd Warlocka i Gamory.

Gdy bohaterowie czekali na finał procesu transformacji, Thanos pstryknął palcami w Rękawicy Nieskończoności - jego przybrana córka nie zdążyła wrócić do oryginalnego wizerunku i została wymazana. Wiele wskazuje na to, że było to działanie intencjonalne; Szalony Tytan wyjawił bowiem, że z pełną premedytacją pozbawił życia swojego ojca, Mentora, co może oznaczać, że miał kontrolę nad tym, kto zostanie wymazany. Dopiero po dalszych posunięciach Warlocka i grupy innych superbohaterów Gamora raz jeszcze wróciła do świata żywych, wchodząc w skład Infinity Watch i zostając strażniczką Klejnotu Czasu.