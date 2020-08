Marvel - tak śmiercionośnych Avengers jeszcze nie było. Opanował ich... [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel przygotował nie lada gratkę dla czytelników serii Venom. Eddie Brock i jego syn, Dylan, przenieśli się w niej do zupełnie nowego wymiaru, który znacznie różni się od znanej im rzeczywistości. Co jest jedną z najważniejszych różnic? No cóż, działają tu śmiercionośni Avengers, którzy nieustannie dążą do zaspokojenia głodu krwi i pojmania Venoma. Taki obrót spraw ma niespodziewane źródło...

Eddie już wcześniej poszukiwał wyjaśnień dotyczących faktu, że Dylan wykazuje przynajmniej część mocy symbionta. Gdy dotarł do Makera, złowrogiej wersji Reeda Richardsa z Ziemi-1610, jego plany pokrzyżował tajemniczy Virus - to właśnie on aktywował portal, który przeniósł Eddie'ego, Dylana, Makera i jego samego do nowego wymiaru.

W tym świecie Venom i Virus niemal natychmiast stanęli do pojedynku; został on nieoczekiwanie przerwany przez przybycie Avengers. Sęk w tym, że nie są to Mściciele, do których ekspozycji przywykliśmy. Kapitan Ameryka, Iron Man, She-Hulk, Czarna Pantera, Czarna Wdowa i Thor posiadają bowiem na swoich strojach i broniach symbole symbiontów.

Virus postanowił zaatakować Capa. Zorientował się jednak, że posłana w jego kierunku wiązka energii nie wyrządziła mu żadnej szkody. Mało tego: Kapitan relatywnie szybko powrócił do pierwotnej formy, udowadniając w międzyczasie, że sam jest symbiontem. Ta wersja herosa oznajmiła Virusowi, że za użycie broni wymierzonej przeciwko Avengers stanie teraz przed sądem, któremu będzie przewodniczył lider grupy złowrogich Mścicieli, Codex.

Zobaczcie fragmenty całego zdarzenia: