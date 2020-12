Marvel - Knull już tu jest i od razu szokuje! Najpotężniejszego z Avengers rozerwał na pół

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wszyscy fani Marvela długo na to czekali: w uniwersum rozpoczęło się wydarzenie King in Black, w ramach którego Avengers i inne postacie mierzą się z władcą symbiontów, Knullem. Na amerykańskim rynku właśnie ukazał się pierwszy zeszyt zasadniczej serii, który totalnie zszokował czytelników. Główny antagonista opowieści rozerwał bowiem na pół najpotężniejszego z Mścicieli.

Złoczyńca zbliżał się do naszej planety od ponad roku. Choć herosi zdawali sobie z tego sprawę, wygląda na to, że nikt z nich nie miał pełnej wiedzy na temat potwornej mocy, jaką dysponuje Knull. W King in Black #1 Avengers przeprowadzili natychmiastową ewakuację Nowego Jorku - powodem tych działań była rozpoczynająca się inwazja, w trakcie której nad miastem pojawiły się smoki, zamieniające każdą żywą istotę w symbionta. Początkowo superbohaterowie odpierali ataki, lecz obrona znacznie osłabła, gdy Knull rzucił na front grupę także przemienionych w symbionty Celestian.

W czasie nierównej batalii okazało się, że Król w Czerni przybrał postać jednego z członków rasy Ego; zaraz później obwieścił, że przybył on na naszą planetę, by kompletnie ją zniszczyć i odnaleźć Dylana Brocka, syna Eddiego. Mściciele zdecydowali się w tym momencie wytoczyć działa największego kalibru i wezwać na pomoc Sentry'ego, najpotężniejszego z herosów Marvela, walczącego z siłą "miliona eksplodujących Słońc".

Ostatecznie Sentry stanął oko w oko z Knullem. Ten ostatni pokazał swoją potęgę, rozrywając przeciwnika na pół i wchłaniając źródło jego mocy, Pustkę. Spójrzcie sami:

King in Black #1 - plansze

Poznajcie także inne ważne informacje z King in Black #1:

W armii Knulla na pewno znajdowało się 3 przemienionych w symbionty Celestian - Sentry zdołał zgładzić jednego z nich;

Do batalii przyłączyli się X-Meni; dowodzeni przez Profesora X mutanci nie bronią jednak wyłącznie swojej wyspy, Krakoi, ale całego świata;

W pierwszym zeszycie serii nie widzimy Thora; jego nieobecność nie została wytłumaczona;

Plan obrony Ziemi miał 4 zasadnicze etapy: 1. Superbohaterowie ze zdolnościami magicznymi i władający elektrycznością osłabiają smoki-symbionty; 2. Dążenie do uzyskania przewagi w powietrzu i wsparcie ze strony X-Menów; 3. Venom wykorzystuje jeden z należących do Carnage'a artefaktów, by przejmować kontrolę nad kolejnymi wrogami; 4. Sentry atakuje Knulla;

Wiele wskazuje na to, że Knull dąży do pojmania Dylana, gdyż ten ostatni może być w stanie kontrolować całą armię symbiontów - podobnie jak robił to tytułowy złoczyńca serii Absolute Carnage.