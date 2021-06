Fani Marvela zbudowali tarczę Kapitana Ameryki, która odbija się od przeszkód

Źródło: YouTube / JLaservideo

Do superbohaterskich mocy oraz gadżetów należy podchodzić ze sporym dystansem, gdyż tworzone są z myślą o urozmaiceniu fabuły, a nie poszanowaniu praw fizyki. Mimo to miłośnic filmów, seriali oraz filmów co i rusz próbują zrekonstruować te elementy fikcyjnego świata. Powstały dziesiątki replik mieczy świetlnych, wyrzutni pajęczyn czy Rękawic Nieskończoności. A niedawno do tego zacnego grona dołączyła nietuzinkowa tarcza Kapitana Ameryki. Zespół kanału JLaservideo postanowił urzeczywistnić tarczę Capa, która odbijałaby się od fizycznych obiektów.

Użycie vibranium oczywiście nie wchodziło w grę, aby stworzyć tarczę zdolną do odbijania się od przeszkód bez wytracania pędu, należało sięgnąć po materiały o wysokim wskaźniku granicy sprężystości. Postawiono na pierścień wykonany z włókna szklanego, który po przycięciu latał równie dobrze co klasyczne frisbee, a po natrafieniu na przeszkodę – odbijał się od niej jak kauczukowa piłka.

Kolejnym krokiem na drodze do urzeczywistnienia projektu było stworzenie powłoki tarczy. Zespół zdecydował się na wykorzystanie włókna węglowego ukształtowanego na bazie lustra drogowego. Materiał ten idealnie nadawał się do wypełnienia przestrzeni wewnątrz pierścienia, gdyż charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz niewielką wagą. Na koniec należało połączyć ramę tarczy z jej środkiem za pośrednictwem elastycznych, lateksowych taśm. Ten ostatni element spełnia funkcję amortyzatorów i zapobiega wytraceniu prędkości tarczy po zderzeniu się z przeszkodą.

Być może tarcza nie jest równie wytrzymała co ta z marvelowskiego uniwersum, ale w roli rekwizytu sprawdza się wyśmienicie. Nie dość, że odbija się równie efektownie co jej filmowy pierwowzór, to jeszcze dzięki wykorzystaniu magnesów neodymowych udało się przytwierdzić ją do niewielkiego uchwytu przy ramieniu użytkownika.