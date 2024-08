MCU – nowa grupa bohaterów otrzyma swoją animację. Thunderbolts* nie zabraknie w nowych Avengersach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Po D23 pojawiło się kilka szczegółów dotyczących nadchodzących nowych produkcji od Marvela. Scooper Daniel Richtman przedstawił doniesienia dotyczące udziału drużyny Thunderbolts* w Avengersach, szczegółach animacji Oczy Wakandy oraz zupełnie nowego projektu, w którym pojawi się jedna z postaci z nadchodzącego filmu o Fantastycznej Czwórce.

Marvel - Power Pack, podróże w czasie w Oczach Wakandy i rola Thunderbolts w Avengersach

Według Richtmana zespół Thunderbolts* pojawi się nie tylko w Avengers: Doomsday, ale również w Avengers: Secret Wars. Od jakiegoś czasu pojawiały się plotki, że w drugim z filmów nie zabraknie Yeleny, Bucky’ego i reszty, ale do tej pory nie wspominano, że wezmą również udział w bitwie z Doktorem Doomem, w którego wcieli się Robert Downey Jr.

Scooper słyszał również od swoich źródeł, że Marvel pracuje nad nowym serialem animowanym poświęconym drużynie Power Pack. W komiksach członkami ekipy byli rodzeństwo Alex, Julie, Jack i Katie Powerowie, którzy zadebiutowali w 1984 roku. Do zespołu dołączył z czasem również Franklin Richards, czyli syn Sue Storm i Reed Richardsa z Fantastycznej Czwórki. To właśnie on może być założycielem nowej drużyny w serialu po jego oficjalnym debiucie w MCU.

Ciekawa plotka dotyczy także Oczu Wakandy, czyli nadchodzącej animacji, która zadebiutuje na Disney+. Według Richtmana historia ma opierać się na podróżach w czasie. Bohaterowie będą trafiać do różnych epok, aby powstrzymać Hordę przed zniszczeniem świata. Akcja serialu ma rozgrywać się na Świętej Osi Czasu.

Ostatnią informacją podzielił się MyTimeToShineHello, który twierdzi, że Taron Egerton prowadzi rozmowy z Marvelem w sprawie przyjęcia nieujawnionej roli. O dołączeniu aktora do MCU mówi się d dawna, a jedną z propozycji była młodsza wersja Wolverine’a. Obecnie nie wiadomo, w kogo Egerton miałby się wcielić.

