Marvel’s Avengers z mało zróżnicowanymi przeciwnikami? Twórcy uspokajają

Square Enix

W sierpniu odbywają się beta testy gry Marvel's Avengers, dzięki czemu wszyscy zainteresowani gracze mogą sprawdzić ten tytuł. Opinie są naprawdę różne - jedni są tym tytułem zachwyceni, inni zwracają uwagę na pewne problemy. Duża część krytyki dotyczy powtarzalności - zarówno jeśli chodzi o wykonywane przez bohaterów misje, jak i przeciwników stających na ich drodze. Twórcy postanowili odnieść się do tego drugiego zarzutu.

Vince Napoli, główny projektant walki w grze, udzielił wywiadu serwisowi PlayStation Trophies, w którym zapytano go właśnie o niewielką liczbę rodzajów oponentów w becie. Mężczyzna stwierdza, że to jedynie mały wycinek całej produkcji i w premierowej wersji będziemy mieli do czynienia ze znacznie większym zróżnicowaniem.

Cóż, w becie jesteście ograniczeni poziomem, a przeciwników tutaj wprowadzamy zarówno z nowymi regionami, jak i poziomami właśnie - na wyższych poziomach nie będziecie widzieć tych samych wrogów.

Napoli został też zapytany o to, czy od pełnej wersji gry będzie można oczekiwać większej różnorodności i odpowiedział na to krótkim: “oczywiście”.

Marvel’s Avengers - premiera 4 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One.