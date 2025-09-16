Kiedy premiera Marvel's Wolverine? Są też nowe informacje o grze z Venomem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W grudniu 2023 doszło do ataku hakerskiego i wycieku danych z Insomniac Games, w wyniku którego do sieci przedostały się informacje o tworzonych przez studio projektach. Wśród nich znalazła się m.in. wczesna wersja gry Marvel's Wolverine oraz wzmianka o spin-offie Spider-Mana, w którym w głównej roli zobaczymy Venoma. Teraz pojawiły się nowe, choć nieoficjalne informacje na temat tych gier.

Jak przekazuje serwis MP1ST, powołując się na anonimowe źródła zaznajomione z pracami studia, prace nad Marvel's Wolverine przebiegają zgodnie z planem, a gra ma trafić na rynek w 2026 roku. Na spin-off z Venomem przyjdzie poczekać dłużej, a obecny status projektu nie jest znany – niewykluczone, że znajduje się on dopiero na etapie preprodukcji. Debiutu tej gry nie powinniśmy spodziewać się w niedalekiej przyszłości, a raczej dopiero w 2027 roku lub później.

Zgodnie z doniesieniami MP1ST, głównym bohaterem gry o Venomie ma być Eddie Brock, którego wygląd będzie bliższy komiksowemu pierwowzorowi niż filmowej wersji Toma Hardy’ego. W produkcji mieliby pojawić się także Carnage oraz Anti-Venom. Ten drugi ma pojawić się w "bardziej potwornej" formie.

MP1ST informuje również, że w jednej z gier studia Insomniac Games mógłby pojawić się Miguel O'Hara, czyli Spider-Man 2099. Najprawdopodobniej zostałby wprowadzony w trzeciej odsłonie głównej serii, choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone.