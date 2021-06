Wonder Woman Marvela wyrywa wnętrzności mocarza, Roninem jest [SPOILER], maniak Kraven

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Mark Bagley/Marvel

Marvel ani myśli zwalniać tempo akcji wydarzenia Heroes Reborn. Do sieci właśnie trafiły plansze promujące 6. zeszyt zasadniczej serii, którego główną bohaterką będzie Power Princess, uznawana za pastisz Wonder Woman. Z zapowiedzi wynika, że heroina zmierzy się w krwawym boju z All-Gogiem (inną wersją Mangoga), wszechpotężną istotą, która przejęła władzę nad Asgardem. Nawet taki mocarz nie zdoła jednak pokonać bohaterki, która zabije go, wyrywając mu chwilę wcześniej wnętrzności. Warto dodać, że Power Princess uporała się już także m.in. z rzeźnikiem bogów, Gorrem, jak i z Knullem.

Co jeszcze dzieje się w Heroes Reborn? Oto najważniejsze z ostatnich informacji:

dla wielu czytelników zaskakujący może być fakt, że w tej alternatywnej rzeczywistości jako Ronin operuje T'Challa aka Czarna Pantera; zdołał on zinfiltrować siedzibę Squadron Supreme, a Nighthawk był pod wrażeniem jego umiejętności; po pojmaniu i zesłaniu do zachodniej Afryki mściciel połączył siły z Bladem i Kapitanem Ameryką, którzy zdradzili mu prawdę na temat stworzonego przez Mefisto świata;

uznawana za mit Wakanda pojawiła się w kosmosie - przestrzeń międzygwiezdną przemierza bowiem statek z mieszkańcami państwa; wiemy już, że chcieli oni odnaleźć Starbrand, która mogłaby pomóc w walce z Squadron Supreme;

w 5. zeszycie zasadniczej serii polowanie na Nighthawka urządził sobie Kraven; drugi z nich jest obłąkany - dąży on do przejęcia skóry wroga, aby w ten sposób się w niego przemienić;

Sam Wilson aka Falcon, dawny kompan Nighthawka, zginął w czasie ataku Zielonego Goblina; łotr doprowadził do upadku herosa - próbujący go ratować Nighthawk chwycił go co prawda za pomocą linki, jednak w ten sposób spowodował on uderzenie ciała Wilsona o ścianę i złamanie kręgosłupa.

Zobaczcie plansze promujące Heroes Reborn #6 i grafiki dokumentujące wspomniane wcześniej wydarzenia:

Heroes Reborn #6 - plansze