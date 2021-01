Marvel oddaje Ci głos. Od dziś to Ty możesz wybrać skład X-Menów - jak wziąć udział?

Marvel

Marvel zadecydował, że to czytelnicy w ramach specjalnego głosowania wybiorą kolejny skład X-Menów w komiksach. Przypomnijmy, że po przejęciu serii przez Jonathana Hickmana cała rasa mutantów przeniosła się na wyspę Krakoa; podziały w jej obrębie są aktualnie na tyle duże, że od przeszło roku X-Men oficjalnie nie istnieją. Dom Pomysłów postanowił jednak zmienić ten stan rzeczy.

Zabawa rozpocznie się już dziś, 27 stycznia, o godz. 18:00 polskiego czasu i potrwa do 3 lutego do godz. 6:00 (także polskiego czasu). W głosowaniu fani będą wybierać ostatniego członka nowej wersji X-Menów spośród 10 kandydatów zamieszkujących Krakoę. Są to:

Armor – japońska mutantka, która potrafi generować wokół siebie plazmowe pole siłowe o owalnym kształcie. W przeszłości działała m.in. jako pomocnica Wolverine’a, który chciał zmienić jej przydomek na… „Szpony”. Pomimo młodego wieku jest niezwykle doświadczona – młoda generacja mutantów traktuje ją na Krakoi jak mentorkę.

Wyboru możecie dokonać na specjalnej stronie, która znajduje się w tym miejscu. Pamiętajcie, że możecie oddać tylko jeden głos.

W oficjalnym komunikacie wydawnictwa czytamy:

W 2021 roku rasa mutantów wybierze pierwszą drużynę X-Menów ery krakoańskiej, a ty jesteś zaproszony do wzięcia udziału w tych wyborach. Głosowanie fanów Marvela będzie w 100% odpowiedzialne za wskazanie ostatniego członka pierwszej wersji grupy, więc wybierzcie mądrze - wasz głos odciśnie trwałe piętno na przyszłości X-Menów i całego świata.

Nie ulega wątpliwości, że to jedna z najbardziej intrygujących akcji wśród fanów komiksów od lat. Przypomina się o zorganizowanym przez DC słynnym głosowaniu z 1988 roku, w ramach którego to czytelnicy decydowali, czy Robin w wersji Jasona Todda umrze czy też przeżyje.