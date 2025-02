Piraci z Karaibów 6 jednak z kapitanem Sparrowem? Nowe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: materiały prasowe

The DisInsider donosi, że Disney po cichu przygotowuje się do rozpoczęcia prac na planie filmu Piraci z Karaibów 6. Zdjęcia miałyby ruszyć w jednym ze studiów w Hollywood. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie się rozpoczną, ale skoro trwają przygotowania, można przypuszczać, że to kwestia najbliższych miesięcy.

Piraci z Karaibów 6 – co z Johnnym Deppem?

Wiemy, że Johnny Depp podczas głośnego procesu z Amber Heard został skreślony przez branżę filmową. Jednak po wygranej w sprawie o zniesławienie powoli odbudowuje swoją karierę. Według źródła portalu na obecnym etapie przygotowań scenariusz zakłada powrót Jacka Sparrowa granego przez Deppa.

Na razie to jedynie plotka, której nikt ani nie potwierdza, ani nie dementuje, więc warto podchodzić do niej z dystansem. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że nawet jeśli Johnny Depp powróci, jego Jack Sparrow miałby jedynie mniejszą, wspierającą rolę, a w centrum znalazłyby się nowe postacie.

Na tę chwilę brak jakichkolwiek oficjalnych informacji na temat fabularnego kierunku filmu Piraci z Karaibów 6, w jakim podąży nowa odsłona franczyzy.