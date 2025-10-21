Marvel Zombies w... Marvel Rivals. Zapowiedziano kooperacyjny tryb PvE
W Marvel Rivals pojawi się tryb kooperacji, w którym gracze pokierują bohaterami walczącymi z niekończącymi się falami żywych trupów. Zobaczcie zwiastun wydarzenia.
Marvel Rivals to sieciowa strzelanka free-to-play, która zadebiutowała w grudniu 2024 roku. Choć nie cieszy się już tak dużą popularnością jak w okolicach premiery, to na samym Steamie wciąż przyciąga każdego dnia kilkadziesiąt tysięcy graczy. Już wkrótce otrzymają oni kolejny powód, by zasiąść do zabawy i to w nieco innej formie. Zapowiedziano tryb Marvel Zombies, nastawiony na kooperacyjną rozgrywkę PvE i zmagania z hordami nieumarłych.
Podczas zabawy będziemy mogli wcielić się w pięć postaci — Thora, Punishera, Jeffa the Land Sharka, Blade’a oraz Magik — którzy zyskają dostęp zarówno do znanych, jak i zupełnie nowych umiejętności. Całość urozmaicą elementy roguelite, dzięki którym bohaterów będzie można stopniowo ulepszać i radzić sobie coraz lepiej z kolejnymi falami przeciwników. Twórcy przygotowali też aż siedem poziomów trudności.
Kooperacyjny tryb Marvel Zombies w Marvel Rivals wystartuje już 23 października. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa wydarzenie, jednak fani w komentarzach wyrażają nadzieję, że tryb pozostanie w grze na stałe, a nie jedynie przez ograniczony czas.
Źródło: youtube.com
