placeholder
Reklama
placeholder

Marvel Zombies w... Marvel Rivals. Zapowiedziano kooperacyjny tryb PvE

W Marvel Rivals pojawi się tryb kooperacji, w którym gracze pokierują bohaterami walczącymi z niekończącymi się falami żywych trupów. Zobaczcie zwiastun wydarzenia.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Marvel Zombies 
Marvel Rivals
Marvel Zombies w Marvel Rivals fot. Netease
Reklama

Marvel Rivals to sieciowa strzelanka free-to-play, która zadebiutowała w grudniu 2024 roku. Choć nie cieszy się już tak dużą popularnością jak w okolicach premiery, to na samym Steamie wciąż przyciąga każdego dnia kilkadziesiąt tysięcy graczy. Już wkrótce otrzymają oni kolejny powód, by zasiąść do zabawy i to w nieco innej formie. Zapowiedziano tryb Marvel Zombies, nastawiony na kooperacyjną rozgrywkę PvE i zmagania z hordami nieumarłych.

Podczas zabawy będziemy mogli wcielić się w pięć postaci — Thora, Punishera, Jeffa the Land Sharka, Blade’a oraz Magik — którzy zyskają dostęp zarówno do znanych, jak i zupełnie nowych umiejętności. Całość urozmaicą elementy roguelite, dzięki którym bohaterów będzie można stopniowo ulepszać i radzić sobie coraz lepiej z kolejnymi falami przeciwników. Twórcy przygotowali też aż siedem poziomów trudności.

Kooperacyjny tryb Marvel Zombies w Marvel Rivals wystartuje już 23 października. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa wydarzenie, jednak fani w komentarzach wyrażają nadzieję, że tryb pozostanie w grze na stałe, a nie jedynie przez ograniczony czas.

Źródło: youtube.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Marvel Zombies 
Marvel Rivals
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 HBO Max
-

HBO Max w USA będzie droższe. Jakie będą nowe ceny?

2 Tu z kolei faworytką pozostaje znana ze Stranger Things Sadie Sink
-
Plotka

Kogo gra Sadie Sink w MCU? Nowy, mało znany typ

3 Jimmy Kimmel
-

Zwolnienie Jimmy'ego Kimmela uderzyło w Disney+. Masowe rezygnacje Amerykanów

4 Jessica Jones
-
Plotka

Jessica Jones z solowym projektem w MCU? Nowe, obiecujące doniesienia

5 Fantom
-
Plotka

Bez tego superbohatera inni nie nosiliby kolorowych rajtuzów. Netflix ostrzy sobie na niego zęby

6 Prison Break
-

Nowy Skazany na śmierć powstanie! Szczegóły serialu ze świata Prison Break

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e203

Moda na sukces

s08e02

FBI

s28e09

The Voice

s05e09

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e252

Ridiculousness

s42e251

Ridiculousness

s38e202

Zatoka serc

s08e02

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Scott
Andrew Scott

ur. 1976, kończy 49 lat

Charlotte Sullivan
Charlotte Sullivan

ur. 1983, kończy 42 lat

Sasha Roiz
Sasha Roiz

ur. 1973, kończy 52 lat

Everett McGill
Everett McGill

ur. 1945, kończy 80 lat

Aaron Tveit
Aaron Tveit

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Kuchenne rewolucje - Warszawa: Kolejka po Bryzol. Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV