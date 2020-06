Marvel's Avengers - twórcy zapraszają na stream. Jest też nowa grafika z gry

Od dłuższego czasu nie widzieliśmy nowych, konkretnych materiałów z nadchodzącego Marvel's Avengers, czyli nowej produkcji od studia Crystal Dynamics, która powoli graczom wcielić się w superbohaterów. Wkrótce ma to jednak ulec zmianie, bo twórcy zapraszają przypominają o zbliżającym się streamie. Ten ma odbyć się już 24 czerwca, będzie zorganizowany we współpracy z Sony i zobaczymy tam nowy, fabularny zwiastun, który nagrano na PlayStation 4.

Zapowiedzi tej towarzyszy też nowa grafika. Widzimy na niej piątkę bohaterów: Thora, Hulka, Czarną Wdowę, Iron Mana i Ms. Marvel.

We're crossing the finish line on some awesome content for the Marvel's Avengers WAR TABLE on June 24. Here's a sneak peek from our story trailer, made in collaboration with our friends at PlayStation and captured on the PS4! #Reassemble https://t.co/vDhDYdwDt6

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) June 16, 2020