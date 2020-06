Wiedźmin 3 na GOG za darmo dla posiadaczy gry na innych platformach

Wiedźmin 3: Dziki Gon dostępny jest aktualnie za darmo na GOG. Jest jednak pewien haczyk. Z oferty tej mogą skorzystać wyłącznie te osoby, które już grę posiadają, ale na innych platformach (Steam, PlayStation 4 i Xbox One). Wystarczy jedynie połączyć swoje konta z GOG Galaxy 2.0 i już można odebrać produkcję CD Projekt RED - pojawi się ona w cyfrowej bibliotece i będzie tam dostępna na stałe. Co więcej, wersja ta zawiera również kilka ekskluzywnych dodatków cyfrowych, takich jak rozszerzona ścieżka dźwiękowa, szablony papierowych zabawek oraz cyfrowy komiks Wiedźmin: Dom ze szkła. Warto jednak się śpieszyć, bo promocja jest ograniczono czasowo. Możecie skorzystać z niej przez tydzień - do 23 czerwca, godziny 13:00.

If you own the The Witcher 3: Wild Hunt on one of your gaming platforms connected to GOG GALAXY 2.0, you can claim the https://t.co/87rzjWpFRa version for FREE! 💜

Download GOG GALAXY 2.0 👉 https://t.co/YwhMFvdCuW

Offer lasts until June 23rd, 11am UTC pic.twitter.com/vciHBPNOSL

— GOG GALAXY 2.0 (@GOGGalaxy) June 16, 2020