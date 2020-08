Marvel’s Avengers ze zwiastunem CGI. Kapitan Ameryka prowadzi Mścicieli do boju

Square Enix

Premiera Marvel's Avengers coraz bliżej, a akcja marketingowa wkroczyła w końcową fazę. Praktycznie każdego dnia do sieci trafiają nowe informacje lub materiały z tej produkcji. Tym razem padło na zwiastun. W efektownym materiale CGI widzimy tytułową drużynę superbohaterów, która staje do walki z całymi zastępami przeciwników, na których czele stoi MODOK. Przypominamy, że pełni on rolę głównego antagonisty w grze i wraz z przestępczą organizacją A.I.M będzie starał się uprzykrzyć życie herosów.

Marvel’s Avengers - premiera 4 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One. W późniejszym terminie gra doczeka się też aktualizacji do wersji na konsole nowej generacji. Trzy dni przed debiutem odbędzie się kolejna prezentacja z cyklu War Table. Szczegóły na jej temat trzymane są w tajemnicy, ale internauci podejrzewają, że może ona dotyczyć popremierowego wsparcia tego tytułu.

Marvel's Avengers