Beta Marvel’s Avengers okazała się ogromnym sukcesem na PlayStation 4

Niedawno firma Square Enix ujawniła szczegóły na temat popularności bety Marvel's Avengers. Zdradzono, że po grę sięgnęło łącznie 6 milionów graczy z całego świata na wszystkich platformach sprzętowych i rozegrali oni ponad 27 milionów godzin. Teraz dowiedzieliśmy się też, że testy osiągnęły rekordowy wynik na PlayStation 4 i była to najpopularniejsza beta w historii tego urządzenia. Dokładnych liczb w tym przypadku nie podano, ale oba te przypadki jasno pokazują, że wirtualne przygody komiksowych superbohaterów wywołują wiele emocji wśród graczy.

A heroic achievement — the Marvel's Avengers Beta was globally the most-downloaded beta in PlayStation history. Congrats to our team @CrystalDynamics!#EmbraceYourPowers on September 4 https://t.co/UVFJmEgcrq pic.twitter.com/lAMniXczWg

— Square Enix (@SquareEnix) September 2, 2020