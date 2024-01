Marvels – data wydania na VOD i Blu-ray. Usunięta scena trafiła do sieci

fot. materiały prasowe

Marvels stało się największą klapą finansową pod względem wpływów z kin w całej historii MCU. Disney i Marvel wciąż mogą liczyć, że produkcja zdoła osiągnąć zadowalające wyniki sprzedaży w dystrybucji cyfrowej w serwisach VOD oraz płyt DVD i Blu-ray. Już teraz rozpoczęli kampanię promocyjną obu wydań, publikując w sieci usuniętą scenę z filmu.

Marvels - data premiery na streamingi i usunięta scena

W Ameryce Północnej Marvels dostępne będzie do kupienia od 13 stycznia w wersji 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD, a 16 stycznia trafi do sprzedaży do serwisów VOD, gdzie będzie można film kupić lub wypożyczyć na 48 godzin.

W wydaniach fizycznych w dodatkach znajdą się cztery usunięte sceny z filmu, a pierwszą z nich możemy zobaczyć poniżej. W niej bohaterki znajdują się na Aladnie, gdzie Kapitan Marvel (Brie Larson) rozmawia z księciem Yanem (Seo Joon Park), Monika Ramebau (Teyonah Parris) prowadzi rozmowę telefoniczną, zaś Ms. Marvel (Iman Vellani) próbuje poznać lokalną społeczność i kulturę. Wideo z omawianej sceny zobaczycie poniżej.

https://twitter.com/USATODAY/status/1744359288259154194

Marvels – fabuła

Carol Danvers, znana także jako Kapitan Marvel, odzyskała swoją tożsamość od tyranów z rasy Kree i zemściła się na Najwyższej Inteligencji. Konsekwencją tego zdarzenia jest zdestabilizowany wszechświat, z którym Carol musi teraz się uporać. Kiedy obowiązki wysyłają ją do tajemniczej anomalii związanej z rewolucjonistami Kree, jej moce zostają powiązane z Kamalą Khan (znaną jako Ms Marvel), czyli jej największą fanką z Jersey City, oraz przybraną siostrzenicą, astronautką z organizacji S.A.B.E.R. – Moniką Rambeau. Nietypowe trio musi połączyć siły i nauczyć się razem współdziałać, by uratować wszechświat przed nowym zagrożeniem.

