Marvels – nowy teaser z zapowiedzią X-Menów? Wideo rozpaliło fanów

Marvel/IMAX

Reklama

Marvel udostępnił nowy teaser filmu Marvels, który zadebiutuje w kinach już za dziesięć dni. Krótkie wideo zawiera niespodziankę, prawdopodobnie nawiązujące do X-Menów. Fani już rozpoczęli spekulacje, co ta zapowiedź oznacza i czy w Marvels dowiemy się jakichś informacji o mutantach w MCU.

W zwiastunie jedna z bohaterek mówi: „Inna rzeczywistość właśnie przenika do naszej”. Następnie słyszymy Nicka Fury’ego, który wypowiada słowa: „Są tutaj”. Na teaserze pojawia się napis „comes next" na tle czegoś, co wygląda jak wspomniane przenikanie się wymiarów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby podczas wygaszania napisu litera X nie została podświetlona na dłużej.

Marvels - nowy teaser z tajemniczym X

https://twitter.com/XMenUpdate/status/1719413088544334096

https://twitter.com/Cryptic4KQual/status/1719412217106329991

https://twitter.com/photonsmight/status/1719411354786779286

https://twitter.com/billykaplant/status/1719413692385604036

https://twitter.com/MarvelVerse___/status/1719413231343554757

Fani nie kryją ekscytacji po obejrzeniu krótkiej zapowiedzi, która najwyraźniej w jakiś sposób zapowiada pojawienie się X-Menów w MCU. Jak wiemy, prace nad nowym filmem o mutantach już trwają, ale żadne szczegóły nie zostały jak dotąd ujawnione. Według wcześniejszych doniesień Marvel nie miał się śpieszyć z wprowadzeniem X-Menów do swojego uniwersum, a pierwsza produkcja zadebiutowałaby dopiero w kolejnej sadze MCU.

Marvels – fabuła

Carol Danvers, znana także jako Kapitan Marvel, odzyskała swoją tożsamość od tyranów z rasy Kree i zemściła się na Najwyższej Inteligencji. Konsekwencją tego zdarzenia jest zdestabilizowany wszechświat, z którym Carol musi teraz się uporać. Kiedy obowiązki wysyłają ją do tajemniczej anomalii związanej z rewolucjonistami Kree, jej moce zostają powiązane z Kamalą Khan (znaną jako Ms Marvel), czyli jej największą fanką z Jersey City, oraz przybraną siostrzenicą, astronautką z organizacji S.A.B.E.R. – Moniką Rambeau. Nietypowe trio musi połączyć siły i nauczyć się razem współdziałać, by uratować wszechświat przed nowym zagrożeniem.

Marvels pojawi się w polskich kinach już 10 listopada.