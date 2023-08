Marvels - reżyserka krytykuje Doktora strange'a 2. Jak jej film wyróżni się w MCU?

Fani MCU tworzą teorię o tym, że czarny charakter Marvels, Dar-Benn ma jakiś związek z Ronanem, czyli złoczyńcą z widowiska Strażnicy Galaktyki. W rozmowie z Total Film skomentowała to reżyserka Nia DaCosta.

Dar-Benn to główny czarny charakter tej historii. Jest ona wojowniczką Kree i najwyraźniej nie ma związku z Ronanem pomimo posiadania podobnej broni.

- Tak to skomentuję: ta broń w komiksach nazywa się uniwersalna broń. Powiedziałabym każdemu, kto ogląda film lub ma jakieś oczekiwania: wiedz, że jestem głęboko oddana komiksom. Tam zawsze możecie znaleźć tropy.

Według Total Film jej zamiłowanie komiksami jest tak duże, że otwarcie krytykuje film Doktor Strange w multiwersum obłędu za motyw tak zwanych kolizji. Nie podobało się jej, jak to pokazano i w komiksach było to lepsze.

Producentka wykonawcza Mary Livanos mówił, że ta potężna broń pomaga Dar-Benn osiągać cele. Reżyserka dodała takie słowa o postaci granej przez Zawe Ashton.

- Zawe bawi się byciem złą. Jednocześnie wprowadza do postaci dużo patetyczności. Chciałam czarny charakter, który będzie fajny i będzie stać po złej stronie historii, ale jednocześnie możesz dostrzec, dlaczego ona myśli, że jest po właściwej.

Według DaCosty dyskutowane zmęczenie kinem superbohaterskim istnieje naprawdę. Jak jej film będzie się wyróżniał na tle MCU?

- Największą różnicą w porównaniu do innych projektów MCU jest to, że nasz film jest naprawdę bardziej odjechany i głupkowaty. Światy, do których się udajemy to coś, czego jeszcze w MCU nie widzieliśmy.