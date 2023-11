Marvels – średnie opinie po pokazie testowym. Reżyserka nie pracowała nad filmem do końca

Fot. Marvel

W swoim raporcie Variety poświęciło sporo miejsca na opisanie sytuacji Marvels, czyli ostatniego z tegorocznych filmów studia. Produkcja musiała mierzyć się z licznymi problemami, które nie zostaną wynagrodzone w kasach kin. Według najnowszych szacunków kontynuacja Kapitan Marvel może otworzyć się z wynikiem 75-80 milionów dolarów, czyli daleko za innymi ostatnimi produkcjami z MCU, w tym znacznie poniżej 187,4 mln dolarów, które zdobył w weekend otwarcia Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Marvels - Nia DaCosta opuściła produkcję przed skończeniem filmu

Budżet Marvels wyniósł 250 milionów dolarów, co jest złą wiadomością dla studia. Film wyreżyserowany przez Nię DaCostę potrzebował aż cztery tygodni dokrętek, aby historia stała się bardziej spójna i zrozumiała dla widzów.

Z raportu dowiadujemy się, że reżyserka nie pracowała nad swoim filmem do samego końca. Gdy Marvels znajdowało się jeszcze w postprodukcji, DaCosta opuściła studio i przeniosła się do Londynu na początku tego roku, aby rozpocząć przygotowania do nakręcenia filmu Hedda z Tessą Thompson w głównej roli.

Jedno ze źródeł zaznajomionych z produkcją stwierdziło:

Jeśli reżyserujesz film za 250 milionów dolarów, to trochę dziwne, że twórca porzuca dalsze prace na kilka miesięcy przed końcem.

Marvels - widzowie nie byli zachwyceni po pokazie testowym

Premiera Marvels została dwukrotnie przesunięta. Za pierwszym razem film miał zrobić miejsce dla Ant-Mana i Osy: Kwantomanii. Dla Marvela była to ważniejsza produkcja w kontekście wprowadzenia Kanga Zdobywcy do MCU. Drugie przesunięcie było już związane z samą produkcją i zrezygnowano z lipcowej daty premiery na rzecz listopadowej.

W czerwcu Marvel podjął nietypowy krok, organizując publiczny pokaz testowy Marvels w Teksasie. Widzowie nie byli zachwyceni filmem i wystawili produkcji średnie recenzje.

Marvels pojawi się w polskich kinach już 10 listopada.