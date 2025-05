Takiego Toma Hollanda jeszcze nie widzieliście? Trenował do nowej roli i jest w szczytowej formie

fot. Marvel/Sony

Reklama

Tom Holland, znany głównie z roli Spider-Mana w MCU, został obsadzony w nowym filmie Christophera Nolana. Według bazy danych IMDb młody aktor zagra Telemacha, czyli syna Odyseusza, w nadchodzącym filmie The Odyssey. Reżyser stara się utrzymywać jak najwięcej informacji w sekrecie, więc do tej pory widzieliśmy tylko kilka niewyraźnych zdjęć z planu. Jednak kaskader James Newman postanowił zdradzić trochę więcej szczegółów na temat widowiska, w tym kondycji Toma Hollanda, z którym trenował.

Kaskader o kondycji Toma Hollanda w The Odyssey

James Newman tak zapowiedział rolę Toma Hollanda w The Odyssey:

Wszystkie plotki na temat tego, że Tom jest sprawny fizycznie, są bardzo prawdziwe. Potrafi zrobić dosłownie wszystko. Powinien dostać każdą możliwą rolę fizyczną.

To nie wszystko. Kaskader uchylił też rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o sceny akcji. Wyjaśnił, że styl walki Odyseusza, granego przez Matta Damona, jest unikalny, ponieważ postać jest doświadczona w boju i to czyni go pragmatycznym na polu walki. Bohaterowi nie zależy, by zrobić na kimś wrażenie. Z kolei jego syn, w którego wciela się „młodszy i bardziej wysportowany” Tom Holland, będzie niemal „młodszą wersją Odyseusza”.

Matt zdecydowanie chciał być bardziej wydajny, ponieważ taka jest jego postać. Jeśli znacie historię Odyseusza, to wiecie, że jest jedyną postacią w tej podróży, która naprawdę zna się na wojnie. Jego kompani oczywiście z nim walczyli, ale Odyseusz sam powiedział: „żyłem i oddychałem bitwą”. To czyni go mądrzejszym i dlatego jest takim silnym przeciwnikiem. Matt z pewnością to zrozumiał i my także staraliśmy się to pokazać na ekranie, więc nie będzie robić efektowych trików.

fot. Marvel/Sony

Więcej komentarzy Jamesa Newmana na temat nowego filmu Christophera Nolana: „Nigdy więcej nie nakręcą takiego filmu”. Kaskader zachwycony Odyseją Nolana

The Odyssey: reżyseria, fabuła, obsada

The Odyssey to nowy film Christophera Nolana. Filmowiec w 2024 roku zdobył dwa Oscary za Oppenheimera, więc wiele osób czeka na jego nowy projekt. Ma na koncie także takie docenione tytuły jak Dunkierka, Interstellar, Incepcja i Mroczny Rycerz.

Historia opowiada o Odyseuszu, bohaterze wojny trojańskiej i królu Itaki, który po zakończeniu konfliktu przez wiele lat zmaga się z trudnościami, próbując powrócić do domu. W tej epickiej opowieści znajdują się niezapomniane momenty, takie jak starcie z Cyklopem, spotkanie z syrenami, wizyta u bogini Kirke oraz dramatyczny powrót do żony Penelopy. W jego nieobecności zalotnicy walczą o jej rękę, pragnąc przejąć tron Itaki.

W obsadzie filmu znajdują się Matt Damon jako Odyseusz, Anna Hathaway jako jego żona Penelopa, Benny Safdie jako król Agamemnon, a także Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron oraz Lupita Nyong'o.

Tak zapowiada się The Odyssey

Oto kulisy nowego widowiska reżysera Oppenheimera: