Marvels - superbohaterki będą dla siebie jak siostry? Reżyserka odpowiada

W filmie Marvels zostanie przedstawiona nowa drużyna superbohaterek. W jej skład wchodzą Carol Danvers (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) i Kamala Khan (Iman Vellani), które zostaną zmuszone do nawiązania sojuszu, ponieważ ich moce okażą się w jakiś tajemniczy sposób ze sobą powiązane. Skoro zostały niejako zmuszone do tej współpracy, to czy możemy liczyć na jakąś głębszą relację pomiędzy nimi? Nia DaCosta, reżyserka filmu, odpowiedziała na to pytanie.

Marvels - superbohaterki będą dla siebie jak siostry?

Nia DaCosta w rozmowie z magazynem Empire wyznała:

Pomyślałam, że fajnie będzie wnieść do historii siostrzany wątek. Carol jest najstarsza i ma najwięcej doświadczenia. Monica, "średnia" siostra, znała Carol, gdy była dzieckiem - i pamięta, jak ta obiecała jej, że pewnego dnia powróci, a potem nigdy tego nie zrobiła. Łączy je niespełniona obietnica i wiele lat historii. Carol nie było, gdy umarła mama Moniki, Maria, co będzie źródłem napięcia pomiędzy nimi w filmie, mimo komediowego wątku zamiany ciał, który można było zobaczyć w zwiastunie. [...] Kamala jest najmłodsza i nie miała jeszcze szansy na to, by spędzić czas z najstarszą siostrą, która jest jej idolką. Ale to właśnie ona przypomni Carol, jaka jest świetna.

