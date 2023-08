Marvels - nowi koci aktorzy jako Goose. Zatrudniono ich z ciekawej przyczyny

fot. materiały promocyjne

W filmie Kapitan Marvel w rolę Goose'a wcielały się aż cztery koty. Jak donosi slashfilm w dwójce wymieniono ich na dwa inne koty, bo reżyserka Nia DaCosta szukała określonych osobowości w kotkach, których poprzednicy zwyczajnie nie mieli. Nowi aktorzy nazywają się Nema i Tango.

Marvels - kulisy zmiany kotów

Trenerka kotów Jo Vaughan w rozmowie z portalem zdradza, że Nemo został zatrudniony z uwagi na to, jak dobrze sprawdza się w scenach kaskaderskich. Natomiast Tango został wybrany, bo pięknie wyglądał, więc zakłada się, że będzie on grać w zbliżeniach.

Co ciekawe, trenerka ujawnia, że koty nie są tak polubownymi współpracownikami na planie jak psy. Musiała jakoś obchodzić ich naturalne, często agresywne instynkty i zachowania. Wspomina, że raz mieli dość piaszczyste podłoże i jeden z kotków potraktował ją jak kuwetę.

Ujawniono też, że Brie Larson nie mogła grać z kotami i przebywać z nimi na planie z uwagi na alergię. Wówczas zastępowała ją dublerka. Do tego Nemo i Tango były szkolone do pracy na planie przez trzy miesiące zanim rozpoczęły się zdjęcia. Potem dzień po dniu po kolei te sceny były kręcone.

Trenerka przyznaje, że wielki plan i duża ekipa ludzi to był stres dla kotów. Potwierdziła też, że kocięta były grany przez prawdziwe kocięta.

Marvels

Kapitan Marvel 3 powstanie?

Reżyserka w jednym z wywiadów została o to zapytana. Tak odpowiedziała:

- Przedstawiłam Kevinowi z 17 wersji tego, co może dalej się wydarzyć w życiu tych kobiet, dlaczego i jak dokładnie to przebiegnie. Reaguje na to w stylu; "dobra" i wówczas myślę, że będę mieć kolejny film. A innym razem sobie myślę: Mają oni cały plan na dalsze losy, którego nie jestem częścią.

Zapytano ją także o sukces Barbie jako filmu reżyserowanego także przez kobietę. Jej zdaniem ostatecznie chodzi o to, czy film jest dobry. Jej zdaniem to jakość jest kluczowa i dzięki niej widzowie wracają po więcej.

Marvels - premiera w listopadzie 2023 roku w kinach. Na ten moment nie ma informacji o tym, czy Kapitan Marvel 3 jest w planach.