Marvels - nie każdy jest fanem Carol Danvers. Dlaczego nowa superbohaterka ma problem z Kapitan Marvel?

Monica Rambeau to siostrzenica Carol Danvers, którą poznaliśmy w Kapitan Marvel, a potem mogliśmy się o niej więcej dowiedzieć z WandaVision. Niedługo zobaczymy ją ponownie na dużym ekranie: będzie miała swój oficjalny superbohaterski debiut w filmie Marvels. Czego możemy się spodziewać po niej tym razem?

Marvels - Monica Rambeau kontra Carol Danvers

Nia DaCosta, reżyser Marvels, w rozmowie z Total Film Magazine zdradził, jaką Monikę Rambeau zobaczymy na początku filmu. Wygląda na to, że bohaterka będzie w wyjątkowo trudnej sytuacji. Straciła dwie najważniejsze osoby w swoim życiu - matkę, która zmarła na raka, a także ciocię, która po tym, jak stała się Kapitan Marvel, zniknęła w kosmosie - i wreszcie zobaczymy, jak to na nią wpłynęło.

Dziecko, które straciło ciocię, a potem matkę - choć nie była już dzieckiem, gdy zmarła jej matka - czuje się tak, jakby zostało zupełnie same, bez rodziny. A później gdy widzi, jak ta sama ciocia wpada na Ziemię od czasu do czasu, robiąc różne rzeczy dla innych ludzi, jednocześnie nie będąc w stanie tego z nią wyjaśnić, ponieważ nigdy nie ma jej w pobliżu - to może otworzyć naprawdę dużą ranę. Monica zdecydowanie została skrzywdzona i wreszcie będzie mogła skonfrontować się z osobą, która według niej za to odpowiada.

