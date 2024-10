Mary Elizabeth Winstead dołącza do obsady nowej Ręki nad kołyską. Zagra wraz z Maiką Monroe

Źródło: Warner Bros.

Reklama

Mary Elizabeth Winstead (Dżentelmen w Moskwie, Ptaki nocy) prowadzi negocjacje w sprawie dołączenia do obsady nadchodzącej produkcji 20th Century Studios w nowej wersji horroru Ręka nad kołyską z 1992 roku. To jedynie formalność – aktorkę z pewnością zobaczymy na ekranie.

Zobacz także:

Ręka nad kołyską – o czym opowiada film?

Ręka nad kołyską to horror z 1992 roku. Śledzimy w nim losy ciężarnej kobiety, której mąż został oskarżony o popełnienie przestępstwa seksualnego i popełnił samobójstwo. Szok prowadzi do poronienia, a sama bohaterka postanawia dokonać zemsty. Decyduje się wniknąć do rodziny jednej z ofiar przestępstwa, podszywając się pod nianię jej dziecka.

Za reżyserię produkcji odpowiadał Curtis Hanson, a w rolach głównych wystąpiły Rebecca De Mornay i Annabella Sciorra. Scenariusz napisała Amanda Silver, a producentem wykonawczym był Rick Jaffa. Ten duet w późniejszych latach stał się zespołem scenarzystów Jaffa/Silver, których znamy m.in. z produkcji przy hitach takich jak Planeta małp czy Jurassic Park.

Ręka nad kołyską – co wiemy o remake'u?

Reżyserką nowego filmu została Michelle Garza Cervera (Huesera). W głównej roli zobaczymy Maikę Monroe (Coś za mną chodzi, Kod Zła). Na razie nie znamy daty premiery nowej produkcji.