Star Wars: Ahsoka - Mary Elizabeth Winstead dołącza do Rosario Dawson w obsadzie serialu

Star Wars: Ahsoka to formalnie spin-off The Mandalorian. Serial aktorski został zamówiony w trakcie emisji 2. sezonu hitu Disney+. Na ten moment nie znamy daty premiery, a produkcja jest na wczesnym etapie realizacji. Do obsady dołączyła właśnie Mary Elizabeth Winstead znana z ról w filmach Bliźniak i Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn).

Tym samym dołączyła do wcielającej się w tytułową rolę Rosario Dawson i Natashy Liu Bordizzo, która według pogłosek ma wcielić się w Sabine Wren. Szczegóły dotyczące postaci Winstead nie są oczywiście znane.

Star Wars: Ahsoka - o czym serial?

Oficjalne szczegóły nie są znane, ale w sieci huczy od plotek. Według nich fabuła ma wychodzi z finału Star Wars: Rebeliantów, w którym Ahsoka wyruszyła na poszukiwanie Ezry Bridgera oraz Thrawna. Z 2. sezonu The Mandalorian wiemy, że Ahsoka poszukuje Thrawna, więc wszystko wskazuje na to, że będzie to aktorska kontynuacja serialu animowanego. W plotkach mówiono, że Mena Massoud zagra Bridgera, a Lars Mikkelsen wcieli się w kultowego Thrawna. Według pogłosek mówi się też o pojawieniu Sabine Wren z kreskówki oraz Barrissy Offee, która wrobiła Ahsokę w zamach terrorystyczny w Wojnach Klonów, przez który odeszła ona z Zakonu Jedi.

fot. Disney

