Dżentelmen w Moskwie - Ewan McGregor i Mary Elizabeth Winstead korzystali z pomocy koordynatora scen intymnych. Dlaczego to takie ważne?

fot. Entertainment One // Moonriver // Paramount

Dżentelmen w Moskwie to nadchodzący serial, który w Polsce trafi na platformę SkyShowtime. Główną rolę gra Ewan McGregor, a partneruje mu Mary Elizabeth Winstead. Aktorzy w prywatnym życiu są małżeństwem, ale mimo to korzystali na planie z pomocy koordynatora ds. intymności.

Ewan McGregor o pracy koordynatora scen intymnych

Ewan McGregor w wywiadzie dla Radio Times wyjaśnił, dlaczego obecność na planie koordynatora scen intymnych była ważna podczas kręcenia scen seksu w serialu.

To jest nadal konieczne, ponieważ dotyczy także ekipy - dziwnie jest być nagim przed ludźmi i dziwnie jest zachować intymność przed kamerą. Gdybyś kręcił scenę taneczną, miałbyś choreografa. Jest teraz ważną częścią naszej pracy, ponieważ jest to ktoś, kogo reżyser i aktorzy spotykają w połowie drogi.

Następnie aktor podkreślił znaczenie koordynatorów zwłaszcza teraz, gdy jego córki Esther i Clara zostały aktorkami.

Moja córka [Esther] ma 22 lata. Jeśli starszy, znany reżyser podchodzi do 22-latki i mówi: "Chcę, żebyś była naga w tej scenie", ta aktorka może pomyśleć: "O mój Boże, ja muszę to zrobić, od tego może zależeć moja kariera". A pięć lat później spojrzy wstecz i powie: "Żałuję, że to zrobiłam. Dlaczego jestem naga w tej scenie? To było niepotrzebne".

Na koniec McGregor dodał, że teraz córka może porozmawiać z osobą, na której barkach nie spoczywa jej kariera.

W obsadzie produkcji oprócz McGregora i Winstead są: Alexa Goodall, Johnny Harris, Fehinti Balogun, Leah Harvey, Paul Ready, John Heffernan, Lyès Salem, Björn Hlynur Haraldsson, Dee Ahluwalia, Anastasia Hille, Daniel Cerqueira, Leah Balmforth, Billie Gadsdon i Beau Gadsdon.

Dżentelmen w Moskwie - zdjęcia

Dżentelmen w Moskwie

Dżentelmen w Moskwie - fabuła

W serialu Dżentelmen w Moskwie Ewan McGregor wciela się w hrabiego Aleksandra Rostowa, który po rewolucji bolszewickiej odkrywa, że z powodu swojego pochodzenia klasowego i przeszłości znalazł się po niewłaściwej stronie historii. Radziecki sąd daruje mu życie, ale zsyła go do maleńkiego pokoju na strychu wytwornego hotelu Metropol. Jeśli hrabia stamtąd wyjdzie, czeka go egzekucja. Za murami hotelu mijają burzliwe lata i dekady historii Rosji. W swym więzieniu Rostow nie może ich obserwować, za to otwiera się przed nim znacznie ciekawszy świat odkryć duchowych. Budując nowe życie w hotelowym odosobnieniu, poznaje prawdziwą wartość przyjaźni, rodziny i miłości.

Dżentelmen w Moskwie - premiera pierwszych 3 odcinków 18 kwietnia 2024 roku. Kolejne odcinki co tydzień.