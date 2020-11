Mass Effect: Edycja Legendarna wreszcie oficjalnie! EA zapowiedziało remaster trylogii

EA

Remaster trylogii Mass Effect to niewątpliwie jeden z najgorzej chronionych sekretów branży gier. O tym, że taka produkcja powstaje, wiedzieliśmy od dobrych kilku miesięcy dzięki przeciekom udostępnianym przez zaznajomionych z tematem informatorów. Na oficjalne potwierdzenie tych plotek trzeba było czekać jednak aż do 7 listopada. To właśnie wtedy, przy okazji N7 Day, czyli święta serii, zapowiedziano pakiet zatytułowany Mass Effect: Edycja Legendarna.

W jego skład wejdzie zawartość dla jednego gracza z wszystkich trzech gier, wraz z pakietami DLC. Do tego dochodzą też wszystkie promocyjne bronie, pakiety i inne dodatki. Całość zostanie zremasterowana – możemy liczyć między innymi na rozdzielczość 4K, lepsze tekstury, efekty i poprawioną płynność. Nie zmieni się natomiast rozgrywka, bo, jak tłumaczą twórcy, zależy im na zachowaniu oryginalnego doświadczenia.

Mass Effect: Edycja Legendarna zadebiutuje wiosną 2021 roku na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Gra zadziała też na konsolach nowej generacji dzięki kompatybilności wstecznej. Nie ujawniono natomiast żadnych planów co do wersji Nintendo Switch, o której informacje również pojawiały się w przeciekach.