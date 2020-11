PlayStation 5 z własną kolekcja ubrań. Kurtki, bluzy i koszulki dla fanów konsoli

gear.playstation.com

Premiera PlayStation 5 to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży gier w tym roku. Sprzęt ten okazał się na tyle popularnym i pożądanym produktem, że przedsprzedaż zakończyła błyskawicznie, przez co wielu graczom nie udało się zamówić swojego egzemplarza i nie pozostaje im nic innego, jak czekać na kolejną partię. Sony jest świadome tego, jak wielkie emocje wywołuje ich nowy sprzęt i postanowiło to wykorzystać, wypuszczając na rynek nową kolekcję ubrań oraz gadżetów w sklepie PlayStation Gear.

Do sprzedaży trafiły m.in. koszulki, bluzy, kurtki, czapki, a nawet... ręcznik. Ceny produktów wahają się od 19,99$ (za czapkę) do nawet 349,99$ (kombinezon narciarski). W poniższej galerii możecie zapoznać się ze zdjęciami nowej kolekcji.

PlayStation 5 - ubrania i gadżety

PlayStation 5 zadebiutuje na polskim rynku 19 listopada tego roku.