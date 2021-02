Mass Effect Legendary Edition wygląda fenomelnie! Jest zwiastun i data premiery

EA

Twórcy gry wspólnie z EA postanowili w końcu pokazać coś więcej, niż tylko teaser gry Mass Effect: Edycja Legendarna. Do sieci trafił pierwszy pełnoprawny zwiastun nadchodzącego tytułu, w który przyjdzie nam zagrać już 14 maja na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One, a także na PS5 i Xbox Series X/S w ramach wstecznej kompatybilności.

Zwiastun przedstawia to, czego w zasadzie mogliśmy się spodziewać. Fenomenalnie pokazuje zmiany, jakich doczekały się gry z tej serii. Choć najważniejszą zmianą wydaje się podbicie rozdzielczości do 4K, twórcy nie ograniczyli się tylko do poprawy tego elementu. Gra ma oferować płynność rozgrywki na poziomie 60 klatek na sekundę oraz obsługę technologii HDR. Ponadto wydanie na PC pozwoli korzystać z ekranów 21:9 oraz technologii DirectX 11.

Zmian jak na remastera, bo tym jest Mass Effect: Edycja Legendarna, będzie całkiem sporo i wszyscy zainteresowani powinni być zadowoleni z tego, co przygotowali dla nas twórcy.