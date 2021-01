Mass Effect: Edycja Legendarna może zadebiutować już w marcu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

EA

Nie przyjdzie nam długo czekać na przygody komandora Sheparda w odświeżonym wydaniu. Oficjalnie ujawniono jedynie, że Mass Effect: Edycja Legendarna trafi do graczy wiosną, ale nieoficjalnie wiemy, ze może stać się to już w marcu tego roku. Dwa niezależne od siebie sklepy z krajów azjatyckich przyjmują zamówienia na grę z datą premiery ustaloną na 12 marca, co wpisuje się w termin podawany przez EA.

Mass Effect: Edycja Legendarna to zawartość dla jednego gracza z wszystkich trzech gier, wraz z pakietami DLC. Do tego w zestawie znajdziemy też wszystkie promocyjne bronie, pakiety i inne dodatki. Całość zostanie zremasterowana – możemy liczyć między innymi na rozdzielczość 4K, lepsze tekstury, efekty i poprawioną płynność.

Gra szykowana jest z myślą o PC, PS4 i XBO, ale doczeka się też usprawnień pod PS5 i XSX.