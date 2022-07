Mass Effect: Edycja Legendarna, NFS Heat i ponad 20 innych gier za darmo dla abonentów Amazon Prime

fot. EA

Amazon Prime Day 2022 to czas promocji na platformie sprzedażowej założonej przez Jeffa Bezosa. W dniach 12-13 lipca abonenci usługi Prime mogą skorzystać ze specjalnych zniżek na setki produktów. Oprócz tego, osoby z aktywną subskrypcją mogą również odebrać 30 gier na PC. Wśród nich znalazły się tak znane i dobrze oceniane produkcje, jak Mass Effect: Edycja Legendarna, Need for Speed: Heat czy GRID Legends.

Do odebrania gier potrzebujecie aktywnej subskrypcji Amazon Prime. Nowi użytkownicy mogą skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego, pozostali zaś mogą kupić roczną subskrypcję już za 49 zł - pamiętajcie, że daje ona również inne korzyści, w tym dostęp do usługi Prime Video, gdzie znajdziecie między innymi takie seriale, jak The Boys, Niezwyciężony czy The Expanse.

Po zalogowaniu się wystarczy, że udacie się na stronę Prime Gaming i już będziecie mogli przypisać gry do swoich kont w stosownych aplikacjach - pamiętajcie jednak, że możecie zrobić to jedynie w dniach 12-13 lipca. Pełną listę udostępnionych produkcji wraz z platformami, na których możecie je odebrać, znajdziecie poniżej.

Mass Effect: Legendary Edition – Origin Need for Speed: Heat – Origin GRID Legends – Origin Star Wars Jedi Knight — Jedi Academy – Amazon Games Star Wars Jedi Knight II — Jedi Outcast – Amazon Games Star Wars Republic Commando – Amazon Games 10 Second Ninja X – Amazon Games 8Doors: Arum’s Afterlife Adventure – Amazon Games Addling Adventures – Legacy Games Bang Bang Racing – Amazon Games Clouds & Sheep 2 – Amazon Games Death Squared – Amazon Games Fatal Fury Special – Amazon Games Giana Sisters: Twisted Dreams – Amazon Games Gone Viral – Amazon Games HUE – Amazon Games Manual Samuel – Amazon Games Metal Slug 2 – Amazon Games Metal Unit – Amazon Games Pumped BMX Pro – Amazon Games Puzzle of the Year – Amazon Games Rain World – Amazon Games Road Trip –Amazon Games Samurai Shodown II – Amazon Games Serial Cleaner – Amazon Games The Crow’s Eye – Amazon Games The Darkside Detective – Amazon Games The King of Fighters 2000 – Amazon Games The King of Fighters 2002 – Amazon Games The Metronomicon: Slay the Dance Floor – Amazon Games