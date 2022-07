The Last of Us : Part I to nie "skok na kasę". Jeden z twórców broni nadchodzącego remake'u

fot. SIE

Oficjalna zapowiedź The Last of Us: Part I spotkała się raczej z pozytywnym odbiorem ze strony społeczności graczy, choć nie brakowało również głosów krytyki, które związane były przede wszystkim z ceną. Przypomnijmy, że gra dostępna będzie w pełnej cenie i trzeba będzie zapłacić za nią 70$ (w Polsce - 339 zł). Pojawiły się zarzuty, że z uwagi na to, że skoro tytuł ten nie oferuje nic nowego jeśli chodzi o fabułę czy rozgrywkę, a jedynie poprawia grafikę, to powinien być on dostępny taniej. Niektórzy wprost zaczęli nazywać nadchodzącą produkcję "skokiem na kasę".

Teraz do sprawy odniósł się Robert Morrison, animator z Bend Studios, który pracował nad remakiem The Last of Us w studio PlayStation's Visual Arts. Na swoim profilu na Twitterze opublikował wpis, w którym nazywa nadchodzącą grę "najbardziej skrupulatnie zbudowanym i dopracowanym projektem, jaki widział lub tworzył w całej swojej karierze". Chwali przy tym zespół zaangażowany w prace nad grą i dodaje, że odbiór ceny to rzecz mocno subiektywna.

https://twitter.com/RobertAnim8er/status/1546200228914765824

The Last of Us: Part I - premiera gry już 2 września na konsoli PS5. W późniejszym terminie produkcja trafi również na PC.