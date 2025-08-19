Reklama
Gwiazda Masters of the Universe zapowiada ciekawą relację! Połączy ona Evil-Lyn i Skeletora

Otrzymaliśmy kolejny przedsmak dotyczący nadchodzącego filmu Masters of The Universe. Dotyczy on postaci Evil-Lyn oraz jej relacji ze Skeletorem.
Oliwia Garczyńska
Alison Brie
Masters of the Universe Szkieletor Fot. Materiały prasowe
Produkcja Masters of the Universe oficjalnie zakończyła się w czerwcu. Regularnie wyciekają zdjęcia z planu, a fani oczekują oficjalnego zwiastuna filmu.

Aktorka wcielająca się w rolę Evil-Lyn w tej aktorskiej wersji kreskówki z lat 80. - Alison Brie, opowiedziała w niedawnym wywiadzie o swojej postaci i relacji, jaka łączy ją z Skeletorem. 

Masters of The Universe - wypowiedź Alison Brie

Byłam niesamowicie podekscytowana możliwością udziału w tym projekcie. Nigdy wcześniej nie grałam prawdziwego złoczyńcy. Grałam postacie z cechami złoczyńców, ale Evil-Lyn jest tak cudownie złowroga i czerpie z tego mnóstwo radości. I naprawdę uwielbiam jej relację ze Skeletorem. Jest bardzo interesująca. Wszystko to sprawiło, że ta rola była naprawdę przyjemna do zagrania i nie mogę się doczekać, aż ludzie to zobaczą. Myślę, że pokolenia, które dorastały oglądając He-Mana, będą zachwycone, a wprowadzenie młodszych pokoleń do tego świata będzie naprawdę świetną zabawą.

Wiemy, kiedy premiera Masters of The Universe! Pokazano oficjalne logo

Masters of The Universe - fabuła, obsada, data premiery 

Fabuła skupia się na 10-letnim księciu Adamie, który ucieka z Eternii w statku kosmicznym i rozbija się na Ziemi. Oddzielony od swojego Miecza Mocy – jedynego połączenia z domem – dorasta nieświadomy swojego dziedzictwa. Poszukiwania miecza zajmują mu dwadzieścia lat. Jako dorosły mężczyzna musi powrócić na Eternię, by bronić jej przed siłami Szkieletora. Zanim jednak stanie się najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce, musi odkryć tajemnice swojej przeszłości i w pełni przyjąć rolę He-Mana.

W obsadzie znaleźli się Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jon Xue Zhang oraz Camila Mendes.

Data premiery Masters of the Universe została wyznaczona na 5 czerwca 2026 roku

Źródło: comicbookmovie

