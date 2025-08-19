Gwiazda Masters of the Universe zapowiada ciekawą relację! Połączy ona Evil-Lyn i Skeletora
Otrzymaliśmy kolejny przedsmak dotyczący nadchodzącego filmu Masters of The Universe. Dotyczy on postaci Evil-Lyn oraz jej relacji ze Skeletorem.
Produkcja Masters of the Universe oficjalnie zakończyła się w czerwcu. Regularnie wyciekają zdjęcia z planu, a fani oczekują oficjalnego zwiastuna filmu.
Aktorka wcielająca się w rolę Evil-Lyn w tej aktorskiej wersji kreskówki z lat 80. - Alison Brie, opowiedziała w niedawnym wywiadzie o swojej postaci i relacji, jaka łączy ją z Skeletorem.
Masters of The Universe - wypowiedź Alison Brie
Wiemy, kiedy premiera Masters of The Universe! Pokazano oficjalne logo
Masters of The Universe - fabuła, obsada, data premiery
Fabuła skupia się na 10-letnim księciu Adamie, który ucieka z Eternii w statku kosmicznym i rozbija się na Ziemi. Oddzielony od swojego Miecza Mocy – jedynego połączenia z domem – dorasta nieświadomy swojego dziedzictwa. Poszukiwania miecza zajmują mu dwadzieścia lat. Jako dorosły mężczyzna musi powrócić na Eternię, by bronić jej przed siłami Szkieletora. Zanim jednak stanie się najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce, musi odkryć tajemnice swojej przeszłości i w pełni przyjąć rolę He-Mana.
W obsadzie znaleźli się Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jon Xue Zhang oraz Camila Mendes.
Data premiery Masters of the Universe została wyznaczona na 5 czerwca 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie
