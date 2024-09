Alison Brie w aktorskiej wersji Władców Wszechświata. Kogo zagra?

fot. materiały prasowe // Netflix

Aktorska wersja Masters of the Universe była rozwijany od około dwóch dekad, ale wygląda na to, że już nic nie stanie na przeszkodzie tej produkcji od Amazon MGM Studios i Mattel Films. W filmie, który wyreżyseruje Travis Knight na podstawie scenariusza Chrisa Butlera, wystąpią Nicholas Galitzine (He-Man) i Camila Mendes (Teela). Teraz ogłoszono, że do obsady dołączyła Alison Brie.

W kogo wcieli się Alison Brie w Masters of the Universe?

Alison Brie wcieli się w kluczową rolę złoczyńcy Evil-Lyn. W animacji to zła czarownica, która pomaga Skeletorowi, korzystając ze swoich mocy. Ma nadzieję na przejęcie mocy swojego pana, aby pewnego dnia rządzić Eternią. Jej znakiem rozpoznawczym jest magiczna różdżka zwieńczona kryształową kulą. Przypomnijmy, że tę postać w aktorskim filmie Władcy Wszechświata z 1987 roku portretował Meg Foster.

42-letnią aktorka znana jest z seriali takich, jak GLOW, Community czy Mad Men. Podkładała głos Diane w animacji BoJack Horseman. Niedawno mogliśmy ją oglądać w serialu Niedaleko pada jabłko.

Alison Brie w Niedaleko pada jabłko

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Natomiast historia tego uniwersum koncentruje się na postaci Księcia Adama z Eternii, który dzięki swojemu Mieczowi mocy zmienia się w muskularnego He-Mana, posiadającego nadludzką siłę oraz umiejętności. Wraz ze swoją grupą sojuszników broni planety przed złym Skeletorem i jego armiami.

Masters of the Universe - premiera filmu jest zaplanowana na 5 czerwca 2026 roku.