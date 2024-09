UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Amazon Prime Video

Serwis Deadline podał, że Prime Video pracuje nad spin-offem serialu Reacher, który miałby się skupić na postaci Neagley. Według ich źródła prace rozwojowe są na zaawansowanym etapie, dlatego tylko czeka na zielone światło od Amazona.

Neagley w centrum spin-offu Reachera

Serial ma nosić tytuł Neagley, czyli od nazwiska bohaterki granej przez Marię Sten. Frances Neagley jest przyjaciółką Jacka Reachera ze 110. jednostki specjalnej. W pierwszych dwóch sezonach flagowego serialu pomagała mu przy śledztwach. Według źródła Deadline Alan Ritchson, który gra Reachera, miałby pojawić się gościnnie w spin-offie.

Za nowy serial mają odpowiadać Nick Santora, czyli producent wykonawczy i showrunner Reachera, oraz Nicholas Wootton, z którym ten pierwszy pracował przy Skazanym na śmierć. Mają współtworzyć spin-off oraz pełnić funkcję producentów oraz showrunnerów. Produkcją zajmą się studia od Reachera: Amazon MGM Studios i Skydance Television. Ponadto dołączy do nich CBS Studios.

fot. Prime Video

Do tego producentami wykonawczymi Neagley będą też Lee Child, autor książek o Jacku Reacherze, na których podstawie powstaje serial, oraz Don Granger, Lisa Kussner, David Ellison, Dana Goldberg i Matt Thunell.

Choć duet Reacher i Neagley zyskał popularność wśród fanów serialu to Prime Video ujawniło, że 3. sezon Reachera będzie oparty na powieści Siła perswazji, w której nie pojawia się ta bohaterka. Natomiast streamer zdradził, że Sten powróci do swojej roli u boku Ritchsona, co wskazuje, że plany na franczyzę platforma miała już wcześniej.

