Przesuń się, Barbie. Gwiazda Czarnej Pantery zagra w filmie o samochodzikach Mattel

Danai Gurira, znana z roli wojowniczki Okoye w Czarnej Panterze i Michonne w The Walking Dead, dołączyła do obsady filmu Matchbox. To znana marka zabawek, która została stworzona w 1953 roku. Konkurowała z Hot Wheels, póki nie została przejęta przez Mattel w 1997 roku. Film będzie czerpał z niej inspirację podobnie, jak hit Barbie ze znanej linii lalek.

Matchbox - fabuła, reżyseria, obsada

Szczególy fabuły są na razie nieznane. Wiadomo jednak, że będzie to pełen akcji i przygody film, opowiadający o grupie przyjaciół z dzieciństwa, którzy będą musieli odnowić stare więzy, by powstrzymać nadciągającą katastrofę.

Danai Gurira zagra u boku Johna Ceny, Sama Richardsona, Teyonah Parris i Arturo Castro. Sam Hargrave, który zajmował się również filmami z serii Tyler Rake, zajmie się reżyserią. Zdjęcia mają rozpocząć się zimą i będą odbywać się na całym świecie, w tym na Węgrzech i Słowacji. Scenariusz napiszą David Coggeshall (Plan wycieczki) i Jonathan Tropper (Projekt Adam).

Za Matchbox odpowiadają Apple, Skydance and Mattel Films.

