Matrix 4 - reżyser Johna Wicka pomógł przy kręceniu widowiskowej sceny akcji

The Matrix 4 - fabuła filmu wciąż owiana jest tajemnicą i tylko na podstawie wcześniejszych nagrań z planu, możemy dywagować, co będzie osią historii. Za kamerą stoi współtwórczyni trzech poprzednich części cyklu, Lana Wachowski, która napisała również scenariusz produkcji do spółki z Aleksandarem Hemonem i Davidem Mitchellem. Reżyser Chad Stahelski, który odpowiedzialny jest m.in. za serię John Wick, zdradził w rozmowie z The Hollywood Reporter, że pomagał twórczyni Matrixa przy tworzeniu widowiskowej sekwencji akcji.

Stahelski w wywiadzie zdradził informacje dotyczące także filmu John Wick 4. Dowiedzieliśmy się, że przynajmniej dwie widowiskowe sekwencje zostały usunięte ze scenariusza John Wick 3, ponieważ zabrakło na nie miejsca. Mają zostać jednak wykorzystane przy okazji czwartej odsłony. Wtedy też Stahelski, znany również jako koordynator kaskaderów, wspomniał o pomocy Wachowskiej przy tworzeniu sekwencji do Matrixa 4.

Przyszła do mnie z pewnym pomysłem. Pokazuje mi cały koncept i mówi: "To jest ta postać, oto co się dzieje. Taki jest konflikt. Właśnie w tym momencie potrzebuję, aby było emocjonalnie, dotykało psychologii postaci lub cokolwiek mocnego pod względem fabularnym na końcu tej sekwencji. Co masz w swojej walizce ze sztuczkami, żeby to było absolutnie szalone?" (...) Ona zawsze potrafi cię wkurzyć i jest to wyzwanie (śmiech). Prawdopodobnie jest najtrudniejszą reżyserką, z którą współpracowałem, ale zawsze przynosi to wspaniały skutek. Jeśli uwielbiasz trylogię Matrix, spodoba ci się to, co zrobiła, ponieważ jest błyskotliwa, zabawna i rozumie, czego chcą fani.

Reżyser został też zapytany o Snyder Cut i działania fanów. Stwierdził, że czasy się zmieniły i wpływ fanów na dzieła kultury popularnej również. Gdyby powstała np. petycja o przywrócenie postaci granej przez Commona do filmu, ten prawdopodobnie wysłuchałby fanów.

Mam na myśli, że czytam wiele rzeczy, w których zawarte są sugestie fanów; nic na to nie poradzę. Nudzę się i sprawdzam, co fani chcieliby zobaczyć w John Wick 4 - pytanie jednak, co zadziała, a co nie. Oczywiście nierozsądne byłoby ignorować opinie fanów. To znaczy, że w ten sposób uzyskuję kreatywną swobodę robienia tego, co chcę, a z drugiej strony mam świadomość, że spełniam też oczekiwania widzów. Musimy jednak pamiętać, że fani nie wiedzą wszystkiego, co jest w mojej głowie i w scenariuszu, nad którym pracujemy. (...) "wiesz co? to jest świetny pomysł. Kocham tego gościa, kocham tę postać". Rzecz w tym, że nie pasuje to do naszej historii. Zachowamy to na inną okazję - trzymałbym się tego. Ale jeśli czułbym, że dana sugestia nie zakłóci historii, to jesteśmy otwarci na takie rzeczy.

W obsadzie produkcji Matrix 4 znajdują się znani z poprzednich części Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett-Smith oraz najprawdopodobniej Lambert Wilson. Wśród nowych członków ekipy są Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff oraz Priyanka Chopra.

The Matrix 4 - premiera filmu w USA w 2021 roku.