Matrix 4 - data powrotu na plan. Co z The Batman?

Jak donosi Deadline, producenci z Warner Bros. chcą wrócić na plan filmu The Matrix 4 w Berlinie w Niemczech już na początku lipca 2020 roku. Według nowych informacji cała obsada podpisała nowy kontrakt przedłużający ich współpracę o 8 tygodni.

Niedawno niemiecki rząd zezwolił na powrót na plany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, dystansu społecznego i higieny. Na razie nie wiadomo, jak będzie to dopasowane do pracy nad taką superprodukcją, która wymaga armii ludzi. Póki co, jest to wstępny plan studia i na jego realizację będzie mieć wpływ dalszy rozwój sytuacji z pandemią koronawirusa.

Natomiast inaczej to wygląda w kwestii pracy w Wielkiej Brytanii. Chociaż brytyjski rząd dał zezwolenie na powrót na plany, Warner Bros. na razie nie wznawia prac nad The Batman i Fantastycznymi Zwierzętami 3.