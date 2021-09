Matrix: Resurrections - oficjalna strona filmu ruszyła. Zwiastun w drodze?

Warner Bros

Matrix: Resurrections to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2021 roku. Do premiery widowiska pozostało niewiele ponad trzy miesiące, a do tej pory nie widzieliśmy żadnego oficjalnego zdjęcia czy zwiastuna projektu. Być może za chwilę to się zmieni. Warner Bros uruchomiło bowiem stronę promującą film. Możecie ją sprawdzić tutaj. Zatem studio oficjalnie rozpoczyna kampanię marketingową widowiska, co oznacza, że w ciągu kilku dni możemy oczekiwać pierwszego zwiastuna produkcji.

Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy. Z pierwszego materiału ujawnionego na CinemaCon mogliśmy się dowiedzieć, że Neo żyje w filmie w Matriksie, podobnie jak Trinity. Jednak obydwoje się nie znają i nie wiedzą, co razem przeżyli.

Warner Bros

W obsadzie widowiska znajdują się Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Lambert Wilson, Christina Ricci, Jada Pinkett-Smith. Reżyseruje Lana Wachowski, która napisała również scenariusz produkcji do spółki z Aleksandarem Hemonem i Davidem Mitchellem.

Matrix Resurrections - premiera filmu w Polsce została zaplanowana na 17 grudnia.